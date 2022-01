Πολιτική

Βόρειο Αιγαίο - Μεταναστευτικό: 7 στους 10 θεωρούν βελτιωμένη την κατάσταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις απόψεις των νησιωτών στο Βόρειο Αιγαίο σχετικά με το μεταναστευτικό ζήτημα κατέγραψε νέα έρευνα. Τι δείχνουν τα στοιχεία.

Τις τάσεις που διαμορφώνονται μεταξύ των νησιωτών του βορείου Αιγαίου για το μεταναστευτικό ζήτημα, κατέγραψε έρευνα της γνωστής εταιρείας GPO για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού της Λέσβου «Aeolos Tv» η οποία και δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με την έρευνα:

Οι πολίτες σε ποσοστό 73,2% διαπιστώνουν σαφή βελτίωση της κατάστασης όσο αφορά την μεταναστευτικό στον τόπο τους. Το 18,3% υποστηρίζει ότι η κατάσταση παραμένει ίδια και το 8,3% ότι έχει χειροτερέψει.

Σε παρόμοια ερώτηση για το αν θεωρούν ότι η κατάσταση στο νησί τους είναι ελεγχόμενη, σε ποσοστό 78,1% απαντούν θετικά (με ναι και μάλλον ναι) και μόλις 20,4% απαντούν αρνητικά (με όχι και μάλλον όχι). Ας σημειωθεί ότι τον Σεπτέμβριο του 2020 οι απαντήσεις των πολιτών ήταν τελείως διαφορετικές. Σε ποσοστό 49,1% είχαν απαντήσει ότι η κατάσταση στον τόπο τους έχει χειροτερέψει, και μόλις 27,5% απαντούσε ότι έχει βελτιωθεί.

Σε ένα μεγάλο ποσοστό, 62,2% οι νησιώτες θεωρούν ότι οι κλειστές δομές είναι η λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Οι χειρισμοί της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό κρίνονται θετικοί κατά 56,1% και αρνητικοί ή μάλλον αρνητικοί κατά 44,1%.

Η λειτουργία κλειστών δομών που προωθεί η κυβέρνηση κρίνονται ότι συμβάλλουν στην αποτροπή νέων ροών κατά 51,6%, ενώ την αντίθετη άποψη έχει το 46,1%.

Τέλος σε ποσοστό 55,5% οι πολίτες απαντούν ότι οι επιτροπές κατοίκων για τη διαχείριση του προσφυγικού έχουν δημιουργηθεί για προσωπικούς ή πολιτικούς λόγους, ενώ σε ποσοστό 26,.9% θεωρούν ότι έγιναν για πραγματικούς λόγους.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 13 και 15 Ιανουαρίου και σε αυτήν συμμετείχαν τηλεφωνικά 700 άτομα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: Χιόνια και στην Αττική και τσουχτερό κρύο

Μαγνησία: Πέθανε 37χρονος ενώ οδηγούσε, με το παιδί του στη νταλίκα

Πλεύρης για μέτρα: η χαλάρωση ξεκινά από την Εστίαση