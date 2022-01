Οικονομία

Αρτέμιδα: βρέθηκε showroom με προϊόντα - "μαϊμού" (εικόνες)

Τι εντόπισαν οι Αρχές μετά από ελέγχο που πραγματοποιήθηκε.

Μεζονέτα, στην Αρτέμιδα Αττικής, που λειτουργούσε ως εκθετήριος χώρος απομιμητικών προϊόντων με παραγγελίες δεκάδων χιλιάδων ευρώ από πελάτες που εδρεύουν σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, εντοπίστηκε μετά από έρευνα της ΔΙΜΕΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ τις πρωινές ώρες της Κυριακής 16/1/2022, σε ιδιωτικό χώρο (μεζονέτα) μισθωμένο από ημεδαπό στην Αρτέμιδα Αττικής, έλαβε χώρα επιχείρηση της Διυπηρεςσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τη συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας και παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Στο σημείο εντοπίστηκε, κατόπιν καταγγελιών και πληροφοριών που περιήλθαν στην ΔΙΜΕΑ, να λειτουργεί στο ισόγειο, εκθετήριο "Showroom" απομιμητικών προϊόντων ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ μεγάλων και γνωστών οίκων μόδας. Στον πρώτο όροφο διέμενε ο ημεδαπός με τους συνεργάτες του, ο οποίος σε καθημερινή βάση μετέβαινε σε Έκθεση τουριστικών ειδών που λάμβανε χώρα τις προηγούμενες ημέρες στη Metropolitan Expo, πλησίον στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, μοίραζε φυλλάδια με απομιμητικά προϊόντα, ενώ τους ενδιαφερόμενους πελάτες τους μετέφερε με δικό του όχημα στον ενοικιαζόμενο χώρο στην Αρτέμιδα, προκειμένου να δουν από κοντά τα απομιμητικά προϊόντα και να θέσουν τις παραγγελίες τους.

Από την έρευνα στην προαναφερθείσα μεζονέτα, η ΔΙΜΕΑ προέβη στην κατάσχεση εκατοντάδων απομιμητικών προϊόντων, τα οποία μεταφέρθηκαν σε χώρο της υπηρεσίας για τη σχετική πραγματογνωμοσύνη περί μη αυθεντικότητάς τους από τους εκπροσώπους των εμπορικών σημάτων, τα δικαιώματα των οποίων παραβιάζονται και εν συνεχεία για την καταστροφή τους σε μονάδα ανακύκλωσης.

Στον οργανωτή της "έκθεσης" επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο, ενώ συνελήφθη από την Οικονομική Αστυνομία και σχηματίστηκε εις βάρος του ποινική δικογραφία για παράβαση των άρθρων 7 και 45 του ν.4679/2020 "Εμπορικά σήματα κτλ." και του άρθρου 216 του Π.Κ. περί πλαστογραφίας.

Από βιβλία παραγγελιών που βρέθηκαν κατά την έρευνα στη μεζονέτα προκύπτει μεγάλος αριθμός παραγγελιών απομιμητικών προϊόντων από πελάτες που εδρεύουν σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ.

Επίσης, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 15/1/2022 σε επιχείρηση της ΔΙΜΕΑ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τη συνδρομής της ΟΠΚΕ Ασφάλειας Αττικής, κατελήφθη νυχτερινό κέντρο στην περιοχή του Πειραιά, να λειτουργεί πέραν του ωραρίου και με μουσική. Στο κατάστημα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας του για 30 ημέρες λόγω υποτροπής.

«Οι έλεγχοι τόσο για το παράνομο εμπόριο, όσο και την εφαρμογή των μέτρων κατά της COVID-19 συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε ολόκληρη την επικράτεια» σημειώνουν στελέχη της ΔΙΜΕΑ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

