Τέλος η εισφορά αλληλεγγύης - Έρχεται μπόνους για το Δημόσιο

Έρχεται bonus system σε επιλεγμένους τομείς του δημοσίου, ενώ για το 2023 έχει τεθεί στόχος για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους.

Του Νίκου Ρογκάκου

Σε κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους από το 2023 και για τους δημοσίους υπαλλήλους και μπόνους στους υπαλλήλους του Δημοσίου προχωρά η Κυβέρνηση.

Σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο, έρχεται bonus system σε επιλεγμένους τομείς του δημοσίου που προετοιμάζεται να λανσάρει εντός του 2022 η κυβέρνηση με ένα πιλοτικό σχήμα χαμηλού κόστους ενώ για το 2023 έχει τεθεί στόχος για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους.

Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, είναι η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και για το δημόσιο και για τους συνταξιούχους του 2023, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη διορθωτικών κινήσεων στο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το μισθολόγιο αποτέλεσε μια μεγάλη μεταρρύθμιση αλλά εμπεριέχει την αδυναμία προσαρμογής στα δεδομένα της αγοράς εργασίας , ανέφερε η ίδια πηγή και εξηγώντας τη φιλοσοφία του συστήματος μπόνους, σημείωσε πως θα μπορούσε να στηρίζεται σε δύο πυλώνες μόνιμων στόχων και επιβραβεύσεων και επιπλέον στοχευμένων τομέων που σχετίζονται με την υλοποίηση των κυβερνητικών στόχων.

Η κυβερνητική επιλογή εκκαθάρισης του στοκ των εκκρεμών συντάξεων μπορεί να συνδέεται με πρόσθετη αμοιβή ενώ το μοντέλο θα επιδιωχθεί να εφαρμοστεί σε μονάδες που έχουν να πετύχουν μετρήσιμους στόχους.

Ως ενδεικτικό παράδειγμα αναφέρθηκε η περίπτωση επιτροπών διαγωνισμών του δημοσίου, μεγάλου ύψους και κρίσιμης σημασίας όπου και η ποιότητα και η ταχύτητα θα επιβραβεύονται. «Δεν ψάχνουμε τρόπο να δώσουμε ένα ακόμα επίδομα στο δημόσιο» ανάφερε η πηγή, παραπέμποντας για περισσότερες λεπτομέρειες στην υποβολή προτάσεων και από το υπουργείο Εσωτερικών.

