Ηράκλειο: Τρεις σεισμοί μέσα σε λίγα λεπτά

Τρεις σεισμικές δονήσεις αναστάτωσαν τους κατοίκους του νησιού.

Τρεις σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν μέσα σε λίγα λεπτά στην περιοχή του Ηρακλείου.

Μεγαλύτερη από αυτές ήταν στις 14:47 με ένταση 3,7 Ρίχτερ σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Στις 14:38 είχε σημειωθεί μια ακόμη δόνηση 3,1 Ρίχτερ ενώ στις 14:53, αισθητή έγινε ακόμη μία δόνηση που είχε ένταση 3,5 Ρίχτερ. Και οι τρεις σεισμοί είχαν επίκεντρο ανατολικά του Ηρακλείου, με εστιακό βάθος από 5 έως 22 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί πληροφορίες για ζημιές, ωστόσο οι δονήσεις προκάλεσαν ανησυχία.

