Κοινωνία

Έμφυλη βία – Αργυρούπολη: Παραδόθηκε ο 46χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παιραδόθηκε ο 46χρονος που φέρεται να ξυλοκόπησε βάναυσα τη σύζυγό του στην Αργυρούπολη.

Παιραδόθηκε ο 46χρονος που φέρεται να ξυλοκόπησε βάναυσα τη σύζυγό του στην Αργυρούπολη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 46χρονος, που φέρεται ως γνώστης πολεμικών τεχνών, παρουσιάστηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας ΝΑ Αττικής συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και αμέσως μετά συνελήφθη, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ο κατηγορούμενος πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή (14/1) με τη γυναίκα, δίνει μάχη για τη ζωή της,. Ο 46χρονος χτύπησε άγρια την 40χρονη σύντροφο του και την έστειλε με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Ειδήσεις σήμερα:

Η κακοκαιρία “Διομήδης” συνεχίζεται: Χιόνια και στην Αττική και τσουχτερό κρύο

Μαγνησία: Πέθανε 37χρονος ενώ οδηγούσε, με το παιδί του στη νταλίκα

Πανσέληνος στον Καρκίνο: Τα ζώδια που πρέπει να προσέξουν (βίντεο)