Πέθανε ο Γιώργος Τσαούσης

Άφησε την τελευταία του πνοή και σκόρπισε θλίψη.

Ακόμη μία απώλεια είχαμε στον καλλιτεχνικό χώρο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο ηθοποιός Γιώργος Τσαούσης.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, του παλιού ελληνικού κινηματογράφου άφησε την τελευταία του πνοή στις 27 Δεκεμβρίου και τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή «Το σπίτι του ηθοποιού» μέσα από τα social media.

«Ο Γιώργος Τσαούσης, αγαπημένος συνάδελφος και σπουδαίος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή στις 27 Δεκεμβρίου 2021 σκορπίζοντας απέραντη θλίψη στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και σε όσους τον γνώριζαν. Ο κ. Σάκης Κεχαγιόγλου, ο γνωστός ποινικολόγος που είναι ανιψιός και βαφτισιμιός του, προσέφερε εις μνήμη του στο Ίδρυμα ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ το ποσό των 5.000 € (πέντε χιλιάδων ευρώ) και τον ευχαριστούμε από καρδιάς γι’ αυτή του την χειρονομία που μας συγκίνησε όλους.

Ο Γιώργος Τσαούσης εκτός από ένας σπουδαίος αλλά και σεμνός ηθοποιός, ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος, καλός, ευγενικός, δίκαιος και δοτικός ο οποίος είχε συμμετάσχει σε πάρα πολλές ταινίες και σε πολλές θεατρικές παραστάσεις αφήνοντας πάντα το στίγμα του. Ευχόμαστε καλό κουράγιο στην οικογένειά του που μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν δίπλα του φροντίζοντάς τον με πάρα πολλή αγάπη. Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μας Γιώργο. Θα μας λείψεις!»





