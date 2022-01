Οικονομία

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμών

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις από τον ΕΦΚΑ. Αναλυτικά οι ημερομηνίες.

Το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ στη συνεδρίαση της 13ης Ιανουαρίου 2022, στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής τους

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ:

Στις 25 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των μισθωτών, δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ, που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Στις 26 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των μισθωτών, δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ, που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

Στις 27 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των μη μισθωτών, δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Στις 28 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, του τ. ΕΤΑΤ, του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και της ΔΕΗ.

