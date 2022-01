Πολιτισμός

Προεδρική Φρουρά: η Σακελλαροπούλου τίμησε τον Άη Γιώργη τον Φουστανελά (εικόνες)

Επισκέφτηκε την Προεδρική Φρουρά η ΠτΔ για τον εορτασμό του Άη Γιώργη του Φουστανελά.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρέστη σήμερα στην τελετή εορτασμού του Άη Γιώργη του Φουστανελά, προστάτη της Προεδρικής Φρουράς.

Η κ. Σακελλαροπούλου, αμέσως μετά, παρακολούθησε σε ειδική εκδήλωση στην Αίθουσα Τιμών την επίσημη παρουσίαση της Ευζωνικής Στολής αρχών του 1900, που δωρίθηκε από ιδιώτη στην Προεδρία της Δημοκρατίας.

