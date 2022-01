Κοινωνία

Αυτοί ειναι οι ληστές της “χλιδής” με την εκτός έδρας δράση (εικόνες)

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία δύο συλληφθέντων για τη συμμετοχή τους στη συμμορία.

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες δύο Ελλήνων, κατηγορούμενων ως μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε συστηματικά διαρρήξεις-κλοπές οικιών σε Αττική και Περιφέρεια και οι οποίοι συνελήφθησαν την 10-12-2021 από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Μεγαρέων, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, τελεσθείσα και σε απόπειρα, η συνολική αξία της οποίας υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και παράβαση του Νόμου περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την εγκληματική δράση τους, στη διευκόλυνση διερεύνησης της συμμετοχής τους και σε άλλες ομοειδούς βαρύτητας αξιόποινες πράξεις σε βάρος μεγάλου αριθμού και άλλων θυμάτων και στην ευχερέστερη ικανοποίηση της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τέλεσαν.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 22960-28001 του Τμήματος Ασφαλείας Μεγαρέων και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι την 15:00 ώρα της 15-7-2022, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

