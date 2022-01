Οικονομία

Κορονοϊός - Πρόστιμο σε ανεμβολίαστους: Πώς και πότε βεβαιώνεται

Διευκρινίσεις από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ για την επιβολή προστίμου σε ανεμβολίαστους πολίτες άνω των 60 ετών.

Κάθε 16 του μήνα θα βεβαιώνεται το διοικητικό πρόστιμο των 100 ευρώ σε όσα άτομα έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος και δεν έχουν εμβολιαστεί, όπως δήλωσε στην τακτική ενημέρωση για τον κορονοϊό ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Εξήγησε πως, «τα πρόστιμα βεβαιώνονται από την ΑΑΔΕ με εξαίρεση όσους είναι κάτοικοι εξωτερικού ή τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση».

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δουν τα πρόστιμά τους είτε στο gov.gr ή στις «Οφειλές μου» στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Ειδικά για τον πρώτο μήνα εφαρμογής του μέτρου, το πρόστιμο θα βρίσκεται και στο emvolio.gr.

«Οι πολίτες που εξαιρούνται θα μπορούν να υποβάλλουν αιτιολογημένο και δικαιολογημένο αίτημα εξαίρεσης» στα «Αιτήματά μου» μέσα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, είπε ο Γ.Πιτσιλής, σημειώνοντας πως, αφού διαπιστωθεί ότι δικαιολογημένα η εξαίρεση, «θα γίνεται αυτόματα η εξαίρεση από τον επόμενο μήνα».

Τέλος, διευκρίνισε ότι, στο πρόστιμο υπάρχει προσαύξηση μετά τη λήξη προθεσμίας της πληρωμής του.

