Έμφυλη βία – Αργυρούπολη: “Δεν ήθελα να την στείλω στο νοσοκομείο”, λέει ο δράστης

Οι πρώτες δηλώσεις του 46χρονου η σύντροφος του οποίου χαροπαλεύει στο νοσοκομείο.

"Παραδέχομαι ότι την χτύπησα, αλλά δεν ήταν σκοπός μου να την στείλω στο νοσοκομείο. Τσακωθήκαμε και σε κάποια στιγμή ξέφυγε η κατάσταση". Αυτά ισχυρίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της ΕΛ.ΑΣ, μιλώντας σε αστυνομικούς ο 46χρονος που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης φίλης του, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον "Ευαγγελισμό".

Ο καθ΄ομολογίαν δράστης παραδόθηκε νωρίς το απόγευμα, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής και αμέσως μετά συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Υπενθυμίζεται, ότι ο 46χρονος, που είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, χτύπησε άγρια την άτυχη γυναίκα, το πρωί της περασμένης Παρασκευής, μέσα στο διαμέρισμα που διέμεναν, στην οδό Ολυμπίας, στο Περιστέρι. Αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή και ενημέρωσε σχετικά συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Ο κατηγορούμενος πρόκειται να οδηγηθεί αύριο το πρωί στον ανακριτή.

