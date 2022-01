Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης – Παίδων Πεντέλης: Σε 6 εβδομάδες θα επανέλθει στην κανονική του λειτουργία

Ο Υπουργός Υγείας για το νοσοκομείο η μετατροπή του οποίου σε εμβολιαστικό κέντρο έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Πολύ σύντομα, χωρίς καθυστερήσεις και το αργότερο εντός 6 εβδομάδων, θα επανέλθει στην κανονική του λειτουργία το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πεντέλης, το οποίο έχει προσωρινά μετατραπεί σε εμβολιαστικό κέντρο για τις ανάγκες της πανδημίας. Αυτό διαβεβαίωσε από το βήμα της ολομέλειας της Βουλής, ο υπουργός Υγείας, Θανάσης Πλεύρης, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΜεΡΑ25, Κλέων Γρηγοριάδη, σχετικά με την αναστολή λειτουργίας του.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Πλεύρης, η μετατροπή του νοσοκομείου σε εμβολιαστικό κέντρο «έγινε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για να καλύψει τις εμβολιαστικές ανάγκες που υπάρχουν και αφορά μόνο τις απογευματινές εφημερίες.

Δεν είναι μόνιμο μέτρο, ξεκάθαρα, είναι προσωρινό. Το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του ως εμβολιαστικό κέντρο είναι έως έξι εβδομάδες, αυτό είναι το ταβάνι, επειδή τρέχει η αναμνηστική δόση, αλλά η επαναλειτουργία του μπορεί να ξεκινήσει και νωρίτερα, ανάλογα με τους εμβολιαστικές ανάγκες», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης και συμπλήρωσε:

«Το Παιδιατρικό νοσοκομείο Πεντέλης, κρίθηκε επιχειρησιακά ως η μόνη πρόσφορη και ασφαλής προσωρινή λύση. Καταλαβαίνω τους φόβους και τις ενστάσεις που έχουν εκφραστεί για την επαναλειτουργία του νοσοκομείου, και θέλω ξεκάθαρα να πω από αυτό το βήμα, ότι η μετατροπή του σε εμβολιαστικό κέντρο τις απογευματινές ώρες, είναι ένα προσωρινό μέτρο, αφορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με ταβάνι τις έξι εβδομάδες. Ήδη έχουν γίνει 57 προσλήψεις και εκκρεμούν άλλες 13 - και στις επόμενες προσλήψεις θα υπάρξει πλήρης στελέχωσή του και πλήρης λειτουργία του. Ελπίζουμε η κανονική λειτουργία του να έρθει νωρίτερα από τις 6 εβδομάδες. Η ταλαιπωρία από τη δυσλειτουργία του νοσοκομείου, είναι προσωρινή. Αντιλαμβάνομαι την κριτική που γίνεται, δεν λέω ότι είναι παράλογη, ίσως είναι υπερβολική, όμως πολύ σύντομα και χωρίς καθυστέρηση θα επιστρέψει στη κανονική του λειτουργία το νοσοκομείο».

Παράλληλα ο κ. Πλεύρης χαρακτήρισε πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα των υποχρεωτικών και περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν σε εφαρμογή από τις αρχές Σεπτεμβρίου, για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ενδεικτικό, όπως είπε ο υπουργός Υγείας, «είναι ότι από τα 10 εκατομμύρια που ήταν εμβολιασμένοι μέχρι τις 31/8/2021, σήμερα έφθασαν στα 18.391.000 ενώ 4 εκατομμύρια έχουν κάνει ήδη την αναμνηστική δόση, με την Ελλάδα να καταφέρνει να είναι από τις πρώτες χώρες μεταξύ των χωρών της ΕΕ».

«Το 83% του πληθυσμού έχει κάνει έστω και μια εμβολιαστική δόση. Από την πρώτη Σεπτεμβρίου και μέχρι σήμερα, αυξήθηκαν κατά 15 μονάδες οι εμβολιασμοί και θα περάσουμε πρώτοι στην Ευρώπη. 'Αρα, οι αποφάσεις της υποχρεωτικότητας αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος ότι αύξησαν κατά 15 μονάδες την εμβολιαστική κάλυψη», επεσήμανε ο κ. Πλεύρης.

Από την πλευρά του, ο κ. Γρηγοριάδης δήλωσε ικανοποιημένος από την διαβεβαίωση του υπουργού Υγείας ότι σύντομα θα επαναλειτουργήσει κανονικά το παιδιατρικό νοσοκομείο Πεντέλης. Ωστόσο, εξέφρασε φόβους για τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης,υποστηρίζοντας ότι «κρύβει πολύ βαθιά την πρόθεση της για ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας».

«Με τόσες συνταξιοδοτήσεις και τόσους νεκρούς λόγω της πανδημίας, πρέπει να δεσμευτείτε για μόνιμες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών», σημείωσε ο κ. Γρηγοριάδης.

Ανταπαντώντας, ο κ. Πλεύρης διαβεβαίωσε ότι «για το 2022, έχουν βγει ή θα βγουν οι προκηρύξεις για μόνιμες προσλήψεις, που αφορούν 4000 θέσεις νοσηλευτών, 900 θέσεις για λοιπό προσωπικό και 700 θέσεις ιατρικού προσωπικού με ενδεχόμενο αυτές να αυξηθούν».

Όπως είπε μάλιστα, «θα υπάρξει αυξημένη μοριοδότηση, συμβατή με το Σύνταγμα, για όσους βρίσκονται ήδη στο σύστημα υγείας και θα εκτιμηθεί ότι έβαλαν πλάτη τις δύσκολες στιγμές».

Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και το "ΜέΡΑ25" έριξαν πυρά κατά την απόφαση της κυβέρνησης να γίνει το Παίδων Πεντέλης το mega εμβολιαστικό κέντρο και να σταματήσει για 6 εβδομάδες όπως είναι το σχέδιο της κυβέρνησης τις εφημερίες και να πραγματοποιεί μόνο εμβολιασμούς.

Έντονη κριτική άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος:

“H Ελλάδα διαθέτει μόνο τέσσερα δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία. Μετά και το αλλοπρόσαλλο άνοιγμα των σχολείων με το εγκληματικό πρωτόκολλο 50+1, νοσηλείες και κρούσματα παιδιών με Covid-19 αυξάνονται. Το 1 στα 4 κρούσματα συνολικά αφορά μαθητές. Αυτή τη στιγμή αποφάσισε η κυβέρνηση της ΝΔ να «ακρωτηριάσει» τη δημόσια παιδιατρική περίθαλψη προς όφελος των μεγάλων ιδιωτικών κλινικών της Βόρειας Αττικής.

Παρά την καθολική αντίδραση, το Υπουργείο Υγείας επιμένει να αναστείλει την εφημερία του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης. Σε μια επίδειξη μάλιστα αυταρχισμού χθες, Κυριακή, η κυβέρνηση απάντησε με ΜΑΤ και τρομοκρατία στο αίτημα των υγειονομικών και της κοινωνίας για κανονική λειτουργία του νοσοκομείου.

Καλούμε την Κυβέρνηση να ακυρώσει την απόφαση της και να αποκαταστήσει την τακτική και εφημεριακή λειτουργία του «Παίδων Πεντέλης». Να κάνει, έστω και τώρα, την λογική και υπεύθυνη επιλογή”.

Για το θέμα με το Παίδων Πεντέλης μίλησε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο “ΑΤΤΙΚΟΝ”, σε συνάντηση με το ΔΣ του σωματείου εργαζομένων του νοσοκομείου, είπε μεταξύ άλλων «Δεν είναι μόνο το “Αττικό, η ίδια κατάσταση, δυστυχώς, επικρατεί λίγο ως πολύ σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, τα οποία έχουν επιβαρυνθεί, λόγω μιας ολόκληρης πολιτικής, η οποία δεν είναι μόνο της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ που τη γνωρίζουμε, αλλά προηγήθηκαν κι άλλες κυβερνήσεις οι οποίες πορεύτηκαν στην ίδια ρότα της εμπορευματοποίησης της υγείας, της ιδιωτικοποίησης, της απαξίωσης στην ουσία, σταδιακά του δημόσιου συστήματος υγείας. Έτσι ώστε πιο εύκολα να περνάει ή δήθεν “αναγκαιότητα” του ιδιώτη, του ιδιωτικού τομέα, όπου θα συνυπάρχει “πολύ ωραία” με το δημόσιο, πράγμα που δεν γίνεται και το δείχνει η πράξη. Έτσι έκλεισαν και μια σειρά Νοσοκομεία, όπως το Λοιμωδών ή άλλα σε όλη την Ελλάδα και εδώ στην Αττική. Όπως τώρα συμβαίνει με το παιδιατρικό της Πεντέλης, όπου αναστέλλουν τις εφημερίες ή και άλλα που σκέφτονται να τα συγχωνεύσουν και στην επαρχία που πάλι θα την πληρώνει η πρωτεύουσα, γιατί ο κόσμος θα έρχεται εδώ».

Στο Παίδων Πεντέλης βρέθηκε ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης με τον Βουλευτή του κόμματος Κρίτωνα Αρσένη, τον εκπρόσωπο Τύπου Μιχάλη Κριθαρίδη και κλιμάκιο του ΜέΡΑ25.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης συνομίλησε με τους εργαζομένους του νοσοκομείου που πραγματοποιούσαν γενική συνέλευση για τις εξελίξεις με την μετατροπή του σε εμβολιαστικό κέντρο και την αναστολή λειτουργίας του.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης μετά την επίσκεψη του κλιμακίου του ΜέΡΑ25 δήλωσε: "Μόνο και μόνο ότι οι νοσηλευτές και οι γιατροί ενός δημόσιου νοσοκομείου, του Παίδων Πεντέλης, απεργούν για το δικαίωμα να δουλεύουν υποδεικνύει το φιάσκο αυτής της Κυβέρνησης και την κακία της απέναντι, όχι μόνο στα παιδιά και στους γονείς που χρησιμοποιούν αυτό το νοσοκομείο αλλά, σε όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το ΜέΡΑ25 από την αρχή στηρίξαμε και τα lockdown και τους εμβολιασμούς, ιδίως τον εμβολιασμό, αλλά τι λέγαμε; Να δημιουργηθούν ξεχωριστά κέντρα τόσο για μαζικά τεστ όσο και για εμβολιασμό, όχι να γίνει ο κανιβαλισμός των νοσοκομείων μας από εμβολιαστικά κέντρα. Αυτή η Κυβέρνηση ακολουθεί τα βήματα της Κυβέρνησης Σαμαρά-Γεωργιάδη που κλείναν τα νοσοκομεία με τα πρώτα μνημόνια. Σήμερα έρχονται να κλείσουν υπέρ των ιδιωτών, των παρασίτων της ολιγαρχίας ένα νοσοκομείο κόσμημα, ένα από τα ελάχιστα νοσοκομεία που υπάρχουν για παιδιά. Το ΜέΡΑ25 τάσσεται υπέρ του αγώνα αυτών των ανθρώπων, γονιών, νοσηλευτών, γιατρών. Δεν θα τους περάσει!"

