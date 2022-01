Κόσμος

Βέλγιο: Άγνωστη στον δράστη η γυναίκα που έσπρωξε στο μετρό (βίντεο)

Σάλο έχει προκαλέσει το βίντεο με την επίθεση του άνδρα σε γυναίκα που περίμενε το μετρό.

Ένας 23χρονος Γάλλος κατηγορείται για «απόπειρα ανθρωποκτονίας» και τέθηκε υπό κράτηση αυτό το Σαββατοκύριακο στο Βέλγιο, επειδή έσπρωξε μια γυναίκα στις ράγες του μετρό στις Βρυξέλλες, ανακοίνωσε η εισαγγελία της βελγικής πρωτεύουσας.

Ένα βίντεο με την επίθεση, που διαπράχθηκε την Παρασκευή το βράδυ, κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σοκ στη χώρα.

Στις εικόνες, που κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος, διακρίνεται ένας νεαρός άνδρας, που φοράει ένα μπλουζάκι και κρατά ένα μαύρο σακίδιο, να περιφέρεται στην αποβάθρα του μετρό, προτού σπρώξει με τη βία μια γυναίκα στις ράγες. Η επίθεση σημειώθηκε λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν από την άφιξη ενός συρμού, με τον οδηγό του να καταφέρνει να τον σταματήσει εγκαίρως.

Το θύμα, που τραυματίστηκε ελαφρά και ο οδηγός του μετρό, σε κατάσταση σοκ, χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε νοσοκομείο το βράδυ της Παρασκευής.

Ο δράστης, που συνελήφθη το ίδιο βράδυ σε έναν άλλο σταθμό του μετρό, παρουσιάστηκε το Σάββατο ενώπιον ενός ανακριτή που του άσκησε δίωξη για «απόπειρα ανθρωποκτονίας». Στη συνέχεια, τέθηκε υπό κράτηση, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Βελγικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως πρόκειται για τον «Μπενζαμάν Π.», έναν Γάλλο ηλικίας 23 ετών, από την περιοχή του Νανσί (ανατολικά). Ο ύποπτος αναμένεται να υποβληθεί το επόμενο διάστημα σε ψυχιατρική εξέταση, διευκρίνισε η εισαγγελία.

Όπως ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στην έρευνα σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο 23χρονος είναι γνωστός στις αστυνομικές αρχές στη Γαλλία για «κλοπές και υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά» και δεν έχει γνωστό τόπο διαμονής στο Βέλγιο. Δεν είχε καμία σχέση με το θύμα.

