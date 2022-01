Κόσμος

Τόνγκα: πνίγηκε για να σώσει τα σκυλιά της από το τσουνάμι (εικόνες)

Τραγικό τέλος για τη γυναίκα που πήγε να σώσει τα σκυλιά της μετά την υποθαλάσσια έκρηξη.

Μια Βρετανίδα σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να σώσει τα σκυλιά τα οποία φρόντιζε στην Τόνγκα, μετά την υποθαλάσσια ηφαιστειακή έκρηξη στην περιοχή αυτή, ανέφερε σήμερα ο αδελφός της.

Η Άντζελα Γκλόβερ, 50 ετών, ζούσε σε αυτό το αρχιπέλαγος του νότιου Ειρηνικού αφότου παντρεύτηκε τον σύζυγό της, Τζέιμς. Είχε ιδρύσει την Εταιρεία Προστασίας Ζώων της Τόνγκα, όπου φρόντιζε αδέσποτα και τους έβρισκε νέο σπίτι.

«Κατάλαβα ότι συνέβη αυτό το φρικτό δυστύχημα ενώ προσπαθούσαν να σώσουν τα σκυλιά τους», είπε ο αδελφός της, Νικ Ελέινι. «Αγαπούσε τους ανθρώπους και τα ζώα, από όταν ήταν παιδί. Και όσο πιο άσχημο ήταν ένα σκυλί, τόσο περισσότερο το αγαπούσε», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, η κρατική τηλεόραση της Νέας Ζηλανδίας TVNZ μετέδωσε ότι η Γκλόβερ αγνοείτο και ότι παρασύρθηκε από ένα κύμα ενώ ο σύζυγός της κατάφερε να κρατηθεί από ένα δέντρο. Ο Ελέινι επιβεβαίωσε ότι η αδελφή του βρέθηκε νεκρή και η οικογένεια είναι συντετριμμένη. «Η Άντζελα ήταν η καρδιά της οικογένειάς μας. Και τώρα αυτή η καρδιά έφυγε», είπε.

Αυστραλοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι πρώτες αναφορές από την έκρηξη και το τσουνάμι του Σαββάτου δεν έκαναν λόγο για μαζικές απώλειες. Αυστραλοί αστυνομικοί ωστόσο πήγαν στις παραλίες του νησιού και είπαν ότι είδαν σημαντικές ζημιές.

