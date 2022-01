Πολιτική

Μητσοτάκης για Τουρκία: έχουμε έτοιμα μέτρα, εάν γίνει επιθετική ξανά

Στην εκδήλωση προς τιμήν του Νταβίντ Σασόλι παρέστη ο Πρωθυπουργός. Τι είπε στο ΕΛΚ για την πανδημία, τις μεταρρυθμίσεις, την Ενέργεια και τις προκλήσεις της Άγκυρας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη σήμερα στην τελετή στη μνήμη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο.

Στα λίγα λόγια που έγραψε, εκ μέρους του ελληνικού λαού, στο βιβλίο συλλυπητηρίων, ο Πρωθυπουργός απέτισε φόρο τιμής σε έναν «πραγματικό Ευρωπαίο ηγέτη», σημειώνοντας ότι ο εκλιπών «πάντοτε αγωνιζόταν για την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης».





Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός μίλησε σε συνεδρίαση των ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. «Ένιωσα πως ήταν υποχρέωσή μου να αποτίσω φόρο τιμής στον David Sassoli. Θυμάμαι με συγκίνηση την παρουσία του στην Αθήνα τον περασμένο Μάιο, όταν βρέθηκε μαζί μας για να γιορτάσει την 40ή επέτειο από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στις προκλήσεις που έχει προκαλέσει η πανδημία και τις προοπτικές που φέρνει το 2022.

Περιγράφοντας τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας για τη διεύρυνση της εμβολιαστικής κάλυψης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η σημερινή είναι η πρώτη μέρα κατά την οποία ισχύει η επιβολή προστίμων για τους πολίτες άνω των 60 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί. «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η στρατηγική μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένη. Έχουμε αυξήσει το ποσοστό εμβολιασμού κατά περισσότερες από 15 ποσοστιαίες μονάδες από τότε που ανακοινώσαμε τη στρατηγική, άρα πολλοί πήγαν και εμβολιάστηκαν», είπε στους ευρωβουλευτές.

"Ποτέ δεν σταματήσαμε τις μεταρρυθμίσεις μέσα στην πανδημία"

Αναφερόμενος στην Οικονομία τόνισε πως αναμένει ότι «η ανάπτυξη της οικονομίας μας θα ξεπεράσει πιθανόν το 8%. Είχαμε επίσης μια εξαιρετική τουριστική σεζόν. Πιστεύω ότι υπάρχει προοπτική για μια μακροπρόθεσμη διαρκή ανάκαμψη για την ελληνική οικονομία. Νομίζω ότι πλέον βλέπουμε τα οφέλη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόσαμε τους τελευταίους 30 μήνες. Στην πραγματικότητα, ποτέ δεν σταματήσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας τις μεταρρυθμίσεις της οικονομίας, με στόχο να την κάνουμε πιο ανταγωνιστική. Και τώρα έχουμε και τα πρόσθετα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Για την αύξηση του πληθωρισμού και στην άνοδο των τιμών της ενέργειας, τόνισε τα μέτρα που έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών κι επιχειρήσεων και ζήτησε την διερεύνηση λήψης μέτρων από την Επιτροπή. «Πρόκειται για ένα πεδίο που μας απασχολεί και, φυσικά, θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε την Επιτροπή να διερευνήσει την εργαλειοθήκη για την υποστήριξη των κρατών-μελών», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

"Αποδείξαμε ότι η προστασία των συνόρων με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι στρατηγική που αποδίδει"

Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει «αποδείξει ότι η αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων με απόλυτο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι μία στρατηγική που μπορεί πραγματικά να αποδώσει», τονίζοντας ωστόσο ότι «αυτή είναι μόνο μια πτυχή του προβλήματος».

«Ένας από τους τομείς στους οποίους πρέπει να εργαστούμε πολύ πιο συστηματικά είναι το ζήτημα των επιστροφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για όλες τις χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα. Αλλά συνολικά, πιστεύω ότι αποδείξαμε ότι η στρατηγική που εφαρμόσαμε λειτουργεί στην πράξη», επισήμανε ο Πρωθυπουργός.

Ευχαρίστησε παράλληλα τους ευρωβουλευτές του ΕΛΚ για τη στήριξή τους προς την Ελλάδα. «Και θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω όλους για την υποστήριξη που μας παρείχατε, ειδικά όταν κατηγορούμαστε για υποτιθέμενη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτές οι κατηγορίες προέρχονται από μια χώρα που δεν χαρακτηρίζεται από ένα, θα έλεγε κανείς, «λαμπρό ιστορικό» όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναφέρομαι βεβαίως στην Τουρκία», είπε.

"Κλειδί για την ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης η Ανατολική Μεσόγειος"

Αναφερόμενος στην ανάγκη για στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στην ελληνογαλλική στρατηγική συνεργασία, τονίζοντας ότι για την Ελλάδα «έχει σημασία ότι αποφασίσαμε να αγοράσουμε ευρωπαϊκά όπλα, σε αυτή την περίπτωση φρεγάτες, αντί να κοιτάξουμε πέρα ??από τον Ατλαντικό για σημαντικές αμυντικές προμήθειες».

Σχετικά με τις ενέργειες της Τουρκίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι δεν έχει υπάρξει θεμελιώδης αλλαγή στην τουρκική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα».





«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτή η προσέγγιση δύο επιπέδων που ακολουθήσαμε, τείνοντας χέρι φιλίας ενώ ταυτόχρονα έχουμε έτοιμη μία δέσμη πιθανών περιοριστικών μέτρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εάν η Τουρκία επιστρέψει σε μια επιθετική συμπεριφορά απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο εξακολουθεί να είναι -κατά τη γνώμη μου- η σωστή προσέγγιση», προσέθεσε, ενώ υπογράμμισε πως η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί περιοχή στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη και στον ενεργειακό χάρτη.

«Η Ανατολική Μεσόγειος γίνεται πολύ πιο σημαντική και από την άποψη της διερεύνησης εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο με τη μορφή κυρίως του LNG που θα μπορούσε να εξαχθεί από την Αίγυπτο. Ωστόσο, προωθούμε επίσης ενεργά τις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας με την Αφρική, στην περίπτωσή μας με την Αίγυπτο», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την παρουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σύντομα tete-a-tete με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel, τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας Mario Draghi, τον Πρωθυπουργό της Κροατίας Andrej Plenkovic, τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου Xavier Bettel, τον Πρωθυπουργό της Μάλτας Robert Abela και την Πρόεδρο της Βουλής της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αννίτα Δημητρίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επίσης συνάντηση με τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.