Τροχαίο με Ferrari - Κατερίνα Μονογυιού: το μήνυμα για την κηδεία του Τζώρτζη (εικόνες)

Τι αναφέρει η αδελφή του επιχειρηματία που σκοτώθηκε στην Βούλα. Στην ιδιαίτερη πατρίδα του θα κηδευθεί ο άτυχος οδηγός.

Με μήνυμα της, η αδερφή του Τζώρτζη Μονογυιού, βουλευτής της ΝΔ, Κατερίνα Μονογυιού, αναφέρεται δημοσίως στην παράκληση της οικογένειας σχετικά με την κηδεία του επιχειρηματία, που σκοτώθηκε στο τροχαίο με την Ferrari, στην Βούλα.

Μαζί του ήταν και η σύζυγός του η οποία σώθηκε από θαύμα, καθώς την τράβηξαν περαστικοί μέσα από το αμάξι το οποίο είχε αρχίσει να τυλίγεται στις φλόγες.

Στο μήνυμά της στα social media η Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μονογυιού, αναφέρει πως επιθυμία της οικογένειας είναι η κηδεία να γίνει σε στενό κύκλο. Παράλληλα, ζήτησε από τον κόσμο αντί για στεφάνι όποιος θέλει να βάλει χρήματα σε συγκεκριμένο λογαριασμό για δωρεά στο Γηροκομείο της Ιεράς Μητροπόλεων Σύρου και Μυκόνου.

«Σε κλίμα μεγάλης θλίψης»

«Η Οικογένεια του πολυαγαπημένου μας Γεωργίου, σε κλίμα μεγάλης θλίψης, επιθυμεί να τον αποχαιρετήσει σεμνά και ταπεινά σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο, σεβόμενη τα μέτρα που υπάρχουν για την πανδημία Covid. Γνωρίζοντας ότι όλοι σέβονται τον πόνο μας, ελπίζουμε ότι θα σεβαστούν και την επιθυμία μας, τόσο οι συγγενείς, οι φίλοι, όσο και τα ΜΜΕ.

Αντί στεφάνου, παρακαλούμε να γίνει η αντίστοιχη δωρεά στην μνήμη του όσοι το επιθυμούν στο Γηροκομείο της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου και Μυκόνου στην Τράπεζα Alpha Bank: GR29 0140 6310 6310 0200 2007 050

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη στήριξη στο βαρύ πένθος μας, για την αγάπη και για την κατανόησή σας», έγραψε σε ανάρτηση της η Κατερίνα Μονογυιού.

