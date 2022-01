Κοινωνία

Καλλιθέα: οδηγός χτύπησε αστυνομικό που του έκοβε κλήση

Η ψύχραιμη αντίδραση του άνδρα της Τροχαίας, στις φωνές και τις χειρονομίες του οδηγού, “φούντωσε” ακόμη περισσότερο τον… θερμόαιμο παραβάτη, ο οποίος χειροδίκησε και συνελήφθη για να δικαστεί στο Αυτόφωρο.

Επίθεση και χειροδικία από έναν οδηγό δέχτηκε ένας αστυνομικός της Τροχαίας, το απόγευμα της Δευτέρας, γύρω στις 16:00, στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένστολος έφθασε στην Λεωφόρο Θησέως, στο ύψος του αριθμού 112, για να βεβαιώσει παράβαση με το ανάλογο πρόστιμο, για παράνομη στάθμευση σε ράμπα αναπήρων.

Μόλις ο οδηγός του οχήματος αντιλήφθηκε τον άνδρα της Τροχαίας έγινε έξαλλος και άρχισε να του επιτίθεται αρχικώς φραστικά, ακόμη και βρίζοντας συγγενικά πρόσωπα του άγνωστου σε εκείνον αστυνομικού. Καθώς ο αστυνομικός παρέμενε ψύχραιμος απέναντι στην προκλητική συμπεριφορά του οδηγού, ηλικίας 31-32 ετών, εκείνος «φούντωνε» πιο πολύ και έφτασε να χειροδικήσει, να του αρπάξει το μπλοκ για τις κλήσεις από τα χέρια, να του χτυπήσει το κράνος και μάλιστα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, να πετάξει και στο δρόμο πινακίδες άλλου οχήματος που νωρίτερα είχε αφαιρέσει ο αστυνομικός.

Ο τελευταίος, παραμένοντας ψύχραιμος, ενημέρωσε την Άμεση Δράση και σύντομα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν επί τόπου, συνέλαβαν τον απείθαρχο οδηγό και τον οδήγησε για τα περαιτέρω, προκειμένου να δικαστεί από το Αυτόφωρο.

