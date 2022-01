Πολιτισμός

Η Μαρία Τζομπανάκη … “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Η δημοφιλής ηθοποιός σε μια εξομολόγηση από καρδιάς για την προσωπική ζωή, την καριέρα, την οικογένεια της και την πολιτική.

Την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου, στις 23:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Μαρία Τζομπανάκη.

Η σπουδαία ηθοποιός μιλά για τα παιδικά της χρόνια στην Κρήτη.

Τι λέει για το Θέατρο, τους τρεις γάμους της, αλλά και για την ζωή της στην Νέα Υόρκη.

Πως σχολιάζει την τηλεοπτική επιστροφή της, με συμπρωταγωνιστή τον γιο της, Ορφέα Αυγουστίδη.

Πως σχολιάζει την συμμετοχή της στην πολιτική και τι αναφέρει για τον ερχομό του εγγονού της.

Αυτή την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου, στις 23:45, η Μαρία Τζομπανάκη μιλά για όλους και για όλα, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, στο «Ενώπιος Ενωπίω».

«Ενώπιος Ενωπίω», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Κάθε Πέμπτη στις 23:45.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου

