Μεξικό: Δολοφονήθηκαν δυο δημοσιογράφοι

Ο ένας ήταν φωτορεπόρτερ και δεχόταν απειλές για την ζωή του. Ο δεύτερος δολοφονήθηκε με τη χρήση μαχαιριού.

Φωτορεπόρτερ ο οποίος δεχόταν απειλές κατά της ζωής του δολοφονήθηκε χθες Δευτέρα στην Τιχουάνα, στο βορειοδυτικό Μεξικό, ενώ συλλογικός φορέας αξίωσε η εισαγγελία να αρχίσει να διενεργεί έρευνα για τη δολοφονία άλλου δημοσιογράφου, στη Βερακρούς (νοτιοανατολικά) τη 10η Ιανουαρίου.

Συνεργάτης αρκετών μεξικανικών ΜΜΕ, ο φωτοειδησεογράφος Μαργαρίτο Μαρτίνες έπεσε νεκρός από σφαίρες μπροστά στο σπίτι του στην Τιχουάνα, πόλη πάνω στα σύνορα με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το τοπικό υπουργείο Ασφάλειας στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια.

Ο φωτοειδησεογράφος, ειδικευμένος στο αστυνομικό ρεπορτάζ, έγινε «στόχος επίθεσης με πυροβόλο όπλο», σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ο Μαρτίνες, 49 ετών, είχε δεχθεί απειλές από μπλόγκερ, σύμφωνα με τη μεξικανική ΜΚΟ YoSiSoyPeriodista («Είμαι δημοσιογράφος»), που απαίτησε οι αρχές να λάβουν μέτρα για την προστασία των εργαζομένων στον Τύπο.

Η γενική εισαγγελία ανακοίνωσε πως άρχισε να διενεργεί έρευνα για τη δολοφονία, τονίζοντας πως «η ελευθερία της έκφρασης, σε όλες της τις μορφές, είναι θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών».

Στην Βερακρούς, η πολιτειακή επιτροπή για την προστασία των δημοσιογράφων ζήτησε από τη γενική εισαγγελία να εφαρμόσει «πρωτόκολλο έρευνας για εγκλήματα κατά της ελευθερίας της έκφρασης» μετά τον φόνο του Χοσέ Λουίς Γκαμπόα, με τη χρήση μαχαιριού, τη 10η Ιανουαρίου, στο λιμάνι της Βερακρούς. Το πτώμα του δεν αναγνωρίστηκε παρά τη 14η Ιανουαρίου από την οικογένειά του. Το θύμα δεν εργαζόταν τόσο ως δημοσιογράφος, όσο ως αναλυτής, σύμφωνα με τοπική πηγή στη Βερακρούς. Δεν είχε δεχθεί «επιθέσεις» ούτε «απειλές» εξ όσων είναι γνωστά, σύμφωνα με την πολιτειακή επιτροπή προστασίας των δημοσιογράφων.

Το Μεξικό θεωρείται μια από τις πιο επικίνδυνες χώρες στην υφήλιο για τους δημοσιογράφους, που εκτίθενται συχνά στον κίνδυνο να υποστούν αντίποινα από τα καρτέλ των ναρκωτικών, τα οποία λυμαίνονται πολλές από τις 32 μεξικανικές πολιτείες.

Τουλάχιστον επτά δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν το 2021, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που προσπαθεί σε τέτοιες υποθέσεις να εξακριβώνει εάν το θύμα ασκούσε ακόμη το επάγγελμα κι εάν δολοφονήθηκε εξαιτίας ερευνών ή άρθρων του. Κάπου εκατό δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί στο Μεξικό από το 2000, σύμφωνα με τους αριθμούς της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

