Πετρέλαιο: Σε υψηλό εφταετίας το μπρεντ

Καλπάζει εκ νέου η τιμή του «μαύρου χρυσού»

Η τιμή του βαρελιού πετρελαίου Brent έφθασε σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας εφταετίας και πλέον, κυρίως λόγω της κλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων, των δυσχερειών στην προσφορά και την αύξηση της ζήτησης, παρά την εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον του νέου κορονοϊού.

Η τιμή του βαρελιού Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας ανερχόταν σε 86,84 δολάρια στις 03:40 (ώρα Ελλάδας), ξεπερνώντας τα 86,74 δολάρια που είχε φθάσει την 30ή Οκτωβρίου 2014.

