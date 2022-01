Αθλητικά

Serie A: Η Φιορεντίνα διέσυρε την Τζένοα

Ούτε η απόλυση του Σεφτσένκο στάθηκε ικανή να αλλάξει την εικόνα της Τζένοα που οδηγείται όλο και πιο κοντά στον υποβιβασμό.

Η απόλυση του Αντρι Σεφτσένκο από τον πάγκο της Τζένοα (Κυριακή, 16/01) και η (προσωρινή) ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Αμπντουλάι Κονκό, όχι μόνο δεν ανέστρεψε το κλίμα στους Γενοβέζους, αντίθετα, γνώρισαν μία από τις πιο βαριές ήττες στην ιστορία τους, με 6-0 από την Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι», στο ματς με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 22ης αγωνιστικής της Serie A.

Οι «βιόλα» έσπρωξαν ακόμη πιο κοντά στον υποβιβασμό τους φιλοξενούμενους, που εάν εξαιρέσει κανείς τη νίκη στο Κύπελλο επί της Σαλερνιτάνα τον περασμένο Νοέμβριο (1-0), από κει και πέρα συμπλήρωσαν 10 αγώνες πρωταθλήματος χωρίς «τρίποντο», έχοντας μόλις 3 ισοπαλίες και 7 ήττες με αποτέλεσμα να βρίσκονται στην προτελευταία θέση, έξι βαθμούς από την 17η Βενέτσια (και με ματς περισσότερο).

Ο 32χρονος έμπειρος μέσος των γηπεδούχων, Τζάκομο Μποναβεντούρα με ένα γκολ και μία ασίστ και ο 29χρονος αμυντικός, Κριστιάνο Μπιράγκι με δύο τέρματα ήταν οι πρωταγωνιστές των νικητών, οι οποίοι είδαν τον Ντούσαν Βλάχοβιτς στο 11΄ να χάνει πέναλτι (απόκρουσε ο Σιρίγκου), αλλά ο νεαρός Κροάτης επιθετικός «πήρε το αίμα του πίσω» στο 51΄.

