“The 2Night Show” - Αμούτζας: Οι “Άγριες Μέλισσες” και ο ρόλος που έχασε, ο “Σασμός” και η δυσλεξία

Η σκληρή κριτική που έχει δεχτεί και ο ρόλος που έπαιξε ο πρωταθλητισμός στη ζωή του και το χρυσό στην Ιππασία.



Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» το βράδυ της Δευτέρας, βρέθηκε ο Γιώργος Αμούτζας.



Ο ταλαντούχος νεαρός ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά «Σασμός», εξηγεί γιατί η υποκριτική ήταν μονόδρομος στη ζωή του και μιλάει για τη σκληρή κριτική που έχει δεχτεί από κάποιους που σχετίζουν την πορεία του με τον πατέρα του και ιδρυτή της σχολής Ιάσμος, Σταύρο Δελλή.



«Ο πατέρας μου είναι ο πιο αυστηρός κριτής μου, φοβάμαι για το τι θα ακούσω κάθε φορά» είπε και συνέχισε:

«Υπάρχει αυτή η βαρετή καραμέλα που λένε ‘αν και μένα ο πατέρας μου είχε δραματική σχολή, θα ήμουν ο απόλυτος πρωταγωνιστής».



Ο Γιώργος Αμούτζας επίσης αποκάλυψε ότι ήταν ένα βήμα πριν κλείσει ρόλο στις Άγριες Μέλισσες και την τελευταία στιγμή αυτό δεν συνέβη. Συγκεκριμένα είπε: «Πέρασα πέντε οντισιόν για τις Άγριες Μέλισσες και ενώ ήταν να υπογράψω, έχασα τον ρόλο μέσα από τα χέρια μου».





Ο νεαρός και ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε επίσης για τον νονό του, τον αξέχαστο Βασίλη Διαμαντόπουλο τον οποίο δεν κατάφερε να γνωρίσει καθώς έφυγε από τη ζωή όταν εκείνος ήταν μόλις δύο ετών. Ο Γιώργος Αμούτζας είπε: «Όλοι λένε για τον νονό μου, τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, ότι ήταν ο τελευταίος των μεγάλων ηθοποιών».



Αναφερόμενος στη δυσλεξία για την οποία έχει μιλήσει ανοιχτά, ο ηθοποιός τόνισε: «Έπρεπε να κάνω κάποια γυρίσματα σε άγνωστο κείμενο, λόγω της δυσλεξίας μου, ήταν δύσκολο για μένα».



Ακόμα, αναφέρθηκε και στις δύο μεγάλες του αγάπες την Ιππασία και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όπως αποκάλυψε: «Το 2014 βγήκα χρυσός Βαλκανιονίκης στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας ως μέλος της Εθνικής ομάδας Ιππασίας, στην υπερπήδηση εμποδίων».

