“The 2Night Show” – Αντύπας: Οι μεγάλες επιτυχίες, το ποδόσφαιρο και η κόντρα με τον Διονυσίου

Ο αγαπημένος τραγουδιστής διηγήθηκε τις αληθινές ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις μεγάλες του επιτυχίες και τραγούδησε, ζωντανά κάποιες από αυτές.



Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο «The 2Night Show» τον Αντύπα, τον μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή που ξεσηκώνει τα πλήθη σε κάθε του εμφάνιση.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής μίλησε για την «καψουρο-αγάπη» που έχει ακόμα με τη γυναίκα του, Στέλλα, για το ποδόσφαιρο που άφησε λόγω του τραγουδιού και για τον ρόλο που έπαιξαν στην καλλιτεχνική του πορεία ο Γιάννης Πάριος και η Χάρις Αλεξίου.

Επίσης, μίλησε για το τραγούδι που είχε γράψει για τον ίδιο και ξαφνικά το άκουσε από τον Στράτο Διονυσίου.

«Ήμουν Θεσσαλονίκη να δω την αδερφή μου κι ακούω στο ράδιο η Minos παρουσιάζει τις επιτυχίες της. Ακούω και τώρα θα ακούσουμε ένα νέο τραγούδι του Στράτου Διονυσίου, που το έγραψε ο Αντύπας κι ο Χρήστος Κολοκοτρώνης. Μπαίνει ο Διονυσίου και λέει το «Μετακομίζω γιατί χωρίζω». Τρελάθηκα. Λέω Παναγία μου ποιος το κυκλοφόρησε; Ήταν ο πρώτος δίσκος που κυκλοφόρησα» είπε ο Αντύπας.

«Παίρνω το αυτοκίνητο, κατεβαίνω Αθήνα και πάω στον Μάτσα. Μου λέει σε παρακαλώ να αφήσεις αυτό το τραγούδι να το πει ο Διονυσίου και θα σου δώσω 500.000. Του λέω τι να τις κάνω κύριε Μάτσα, εγώ αν κάνω επιτυχία θα πάρω 500.000 την βραδιά. Λέω ένα τραγούδι «Πωλείται και το σπίτι μου» και γίνεται πανικός. Μου απαντά μπαίνουμε στο στούντιο κι από εκεί ξεκινά η καριέρα μου» συμπλήρωσε ο Αντύπας.

Τέλος, διηγήθηκε τις αληθινές ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις μεγάλες του επιτυχίες και τραγουδά, ζωντανά στο στούντιο, κάποιες από αυτές.

