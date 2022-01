Κοινωνία

Αργυρούπολη: Στον ανακριτή ο άνδρας που έστειλε στο νοσοκομείο την σύντροφό του

Παραδόθηκε ο καθ΄ομολογίαν δράστης. Τι είπε στους αστυνομικούς ο 46χρονος. Στο νοσοκομεία σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφός του.



Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 46χρονος που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης συντρόφου του, το πρωί της περασμένης Παρασκευής στην Αργυρούπολη και η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού.

Ο καθ΄ομολογίαν δράστης παραδόθηκε νωρίς το απόγευμα, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής και αμέσως μετά συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

"Παραδέχομαι ότι την χτύπησα, αλλά δεν ήταν σκοπός μου να την στείλω στο νοσοκομείο. Τσακωθήκαμε και σε κάποια στιγμή ξέφυγε η κατάσταση". Αυτά ισχυρίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της ΕΛ.ΑΣ, μιλώντας σε αστυνομικούς ο 46χρονος.

Ο 46χρονος, που είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, χτύπησε άγρια την άτυχη γυναίκα, το πρωί της περασμένης Παρασκευής, μέσα στο διαμέρισμα που διέμεναν, στην οδό Ολυμπίας, στο Περιστέρι. Αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή και ενημέρωσε σχετικά συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.



Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο Δημήτρης Μιχαηλίδης, τόνισε ότι τον συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος δηλώνει καθηγητής τζούντο και διδάσκει και παιδιά, τα τελευταία 12 χρόνια δεν τον έχει δει πουθενά.

«Δεν έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» τόνισε ο κ. Μιχαηλίδης, σημειώνοντας ότι το τζούντο δεν έχει χτυπήματα, είναι ένα ευγενές άθλημα». Τόνισε ακόμα ότι αν ο 46χρονος έκανε τζούντο, τότε δεν έμαθε τίποτα, γιατί το τζούντο είναι ο δρόμος της ευγένειας και συμβάλει στον ανθρώπινο χαρακτήρα μέσω σωματικής και πνευματικής πειθαρχίας.

