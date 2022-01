Τεχνολογία - Επιστήμη

Βίντεο με το κρουστικό κύμα πάνω από την Ελλάδα από το ηφαίστειο της Τόνγκα

Δύο φορές καταγράφηκαν μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης από το κρουστικό κύμα που προκάλεσε η τεράστια υποθαλάσσια έκρηξη στον Ειρηνικό.

Δύο φορές υπήρξαν καταγραφές μεταβολών της ατμοσφαιρικής πίεσης πάνω από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια δύο περασμάτων του κρουστικού κύματος που προκλήθηκε από την τεράστια υποθαλάσσια έκρηξη του ηφαιστείου Hunga Tonga-Hunga Ha?apai στην Τόνγκα του Ειρηνικού.

Αρχικά καταγράφηκε από το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr μια απότομη άνοδος της ατμοσφαιρικής πίεσης στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της πρώτης έλευσης του κύματος από τα βορειοανατολικά με κατεύθυνση νοτιοδυτικά, με τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Αιγαίου να καταγράφουν πρώτοι ξαφνική άνοδο της πίεσης, ενώ στη συνέχεια μέσα σε διάστημα δέκα λεπτών η πίεση έπεσε κατά 2-5 hPa περίπου, ανάλογα με την περιοχή.

Το κύμα, καθώς ταξίδευε νοτιοδυτικά με ταχύτητα άνω των 1.000 χιλιομέτρων την ώρα, συνάντησε το αντίστοιχο κύμα προερχόμενο από τα δυτικά. Η συνάντησή τους προκάλεσε μια συμβολή στη Νότια Αλγερία, περίπου στο αντιδιαμετρικό σημείο της Γης από την Τόνγκα στην Ωκεανία. Tο αποτέλεσμα ήταν το δεύτερο πέρασμά του πάνω από την Ελλάδα λίγες ώρες αργότερα, αυτή τη φορά με κατεύθυνση βορειοανατολικά. Η κίνηση του κύματος καταγράφηκε από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Meteosat, καθώς η απότομη πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης προκαλεί συμπύκνωση υδρατμών και ήταν δυνατή η καταγραφή των νεφώσεων στο υπέρυθρο φάσμα.

Η μελέτη του φαινομένου βρίσκεται σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί για την καλύτερη κατανόηση των καταγραφών. Για ακόμη μια φορά, σύμφωνα με το meteo, αποδεικνύεται η χρησιμότητα της ύπαρξης πυκνού δικτύου μετεωρολογικών σταθμών στη χώρα μας, εφάμιλλο μεγάλων μετεωρολογικών κέντρων του εξωτερικού.

