Κορονοϊός - Κώστας Καραμανλής: Θετικός ο πρώην πρωθυπουργός

Και ο Κώστας Καραμανλής νόσησε με κορονοϊό. Τι συμπτώματα εμφανίζει.

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, όπως έγινε γνωστό από το πολιτικό του γραφείο.

Ο κ. Καραμανλής, ο οποίος είναι πλήρως εμβολιασμένος, εμφανίζει ήπια συμπτώματα και τηρώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

