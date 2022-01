Πολιτική

Κορονοϊός – Μακρή: Τα παιδιά είναι προστατευμένα στα σχολεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περισσότερα από 8.200 θετικά self test δηλώθηκαν μέχρι το βράδυ της Δευτέρας από μαθητές. Τι θα γίνει με την άδεια ειδικού σκοπού.

Η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», υπογράμμισε ότι τα στοιχεία δείχνουν πως τα κρούσματα στα σχολεία μειώνονται κι αυτό οφείλεται στα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας και στην τήρηση τους από εκπαιδευτικούς και μαθητές, προσθέτοντας παράλληλα ότι αυτό δεν πρέπει να εφησυχάζει.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της κυρίας Μακρή, το Υπουργείο Υγείας ενημέρωσε ότι μέχρι χθες το βράδυ είχαν δηλωθεί 8.278 θετικά self test για τα οποία η κυρία Μακρή παρατήρησε ότι είναι εν δυνάμει κρούσματα αλλά θα πρέπει πρώτα να επιβεβαιωθούν βάσει πρωτοκόλλου.

Ερωτηθείσα για την άδεια ειδικού σκοπού, είπε ότι εντός των επομένων ημερών αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις καθώς αναζητείται η χρυσή τομή, ώστε και οι γονείς που την έχουν ανάγκη να εξυπηρετηθούν, αλλά και να μη γίνει κατάχρηση.

Η κυρία Μακρή είπε επίσης ότι αύριο θα μοιραστούν νέα self test στους μαθητές, ενώ συμπλήρωσε πως σε κάθε σχολείο υπάρχει ένας υπεύθυνος covid στον οποίο μπορούν να προσφεύγουν οι γονείς για να λύνεται κάθε τους απορία.

Η κυρία Μακρή είπε επίσης ότι σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ από τα κρούσματα που διαπιστώνονται σε μαθητές στα σχολεία, μόνο το 30% οφείλεται στη σχολική δραστηριότητα και υπογράμμισε ότι τα παιδιά είναι προστατευμένα μέσα στο σχολικό περιβάλλον γιατί ελέγχονται.

Τέλος και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στις καταλήψεις στα σχολεία, οι οποίες την περασμένη Παρασκευή ήταν περίπου300 αλλά βαίνουν μειούμενες και υπενθύμισε ότι σε αυτή την περίπτωση ενεργοποιείται η τηλεκπαίδευση, στην οποία δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν όσοι παίρνουν μέρος στην κατάληψη και κατά συνέπεια παίρνουν απουσίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Αργυρούπολη: Στον ανακριτή ο άνδρας που έστειλε στο νοσοκομείο την σύντροφό του

Serie A: Η Φιορεντίνα διέσυρε την Τζένοα

“The 2Night Show” - Αμούτζας: Οι “Άγριες Μέλισσες” και ο ρόλος που έχασε, ο “Σασμός” και η δυσλεξία