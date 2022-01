Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε η πηγή του παράξενου ήχου - Τι συμβαίνει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λύθηκε το μυστήριο με τον ήχο που ακούγεται από τα έγκατα της Γης και έχει τρομοκρατήσει τους κατοίκους. Από που προέρχεται...

Με θετικό αποτέλεσμα συνεχίζεται η έρευνα της ΕΥΑΘ για το πρόβλημα με τον εκκωφαντικό ήχο που αναστατώνει για έκτη πλέον εβδομάδα δεκάδες κατοίκους στην περιοχή Μετέωρα Θεσσαλονίκης.

Αρμόδια κλιμάκια επισκέπτονται και ερευνούν κάθε βράδυ το σημείο όπου ακούγεται έντονα ο ήχος και οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι εντοπίστηκε η πηγή του.

Το ThessToday.gr πραγματοποίησε και δεύτερη αυτοψία στα Μετέωρα τα ξημερώματα της Τρίτης όπου στο υδραγωγείο της περιοχής βρέθηκε ειδικό κλιμάκιο της ΕΥΑΘ και η διοίκηση της Εταιρείας για να προχωρήσει στις απαιτούμενες έρευνες.

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω βίντεο, κλιμάκιο της ΕΥΑΘ αλλά και μέλη της διοίκησης ξεκίνησαν την έρευνα λίγο πριν τις 12 μέσα στο υδραγωγείο ενώ μετά τη 1 αποχώρησαν χωρίς να αναφέρουν κάτι στους κατοίκους που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο για να ενημερωθούν.

Αμέσως μετά μετέβησαν στη δεξαμενή στην περιοχή της Πολίχνης όπου διαπιστώθηκε από τις πρώτες εκτιμήσεις περίπου στις 3 τα ξημερώματα, όπως αναφέρουν πηγές της ΕΥΑΘ, από που προέρχεται ο ήχος.

Όπως αποκάλυψε πρώτο τις προηγούμενες ημέρες το ThessToday, ο ήχος ξεκινά αργά το βράδυ και πιο έντονα μετά τις 2 τα ξημερώματα που επικρατεί ησυχία. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων, ακούγεται εντός των σπιτιών τους και πολλοί δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ. Η δικιά τους αυτοψία οδηγεί μέσα στο υδραγωγείο όπου ο ήχος είναι έντονος και υπάρχει τρανταγμός στο έδαφος. Ωστόσο, φάνηκε από τις χθεσινές έρευνες ότι εντοπίστηκε το πρόβλημα από την ΕΥΑΘ.

Σε συντονισμό οφείλεται ο ήχος

Σε απόσταση 2 χλμ από τη διασταύρωση των οδών Κηφισίας με Ακροπόλεως εντοπίζεται η πηγή του ήχου. Το συνεργείο πραγματοποίησε δοκιμές στη δεξαμενή της Πολίχνης, 2 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της έντασης του ήχου στα Μετέωρα και ο θόρυβος σταμάτησε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα. «Δεν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στη δεξαμενή ή θέμα παλαιότητας. Η έρευνα έδειξε ότι κάποιος μηχανισμός που δεν έκανε θόρυβο στην Πολίχνη, συντονιζόταν και ο ήχος μεταφερόταν μέχρι τα Μετέωρα, σε απόσταση δηλαδή 2 χιλιομέτρων. Κλείσαμε ουσιαστικά κάποιους μηχανισμούς και μειώθηκε η πίεση του νερού στην περιοχή. Θα το παρακολουθήσουμε το φαινόμενο και τις επόμενες ημέρες προκειμένου να καταλήξουμε 100% στο συμπέρασμα αυτό. Δεν θα προχωρήσουμε σε εκσκαφή ή αλλαγή μηχανήματος καθώς είναι πρόβλημα συντονισμού. Θέλουμε να κοιμηθούν οι άνθρωποι και συνεχίζουμε την ίδια έρευνα μέχρι να καταλήξουμε στο συγκεκριμένο συμπέρασμα.» αποκάλυψαν πηγές της ΕΥΑΘ στο ThessToday.gr.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Πολιτών Μετέωρα, Ιωάννης Πυρίδης δήλωσε με δυσαρέσκεια μετά την αποχώρηση της ΕΥΑΘ ότι «Εδώ κι ένα μήνα είμαστε καθημερινά στο σημείο με τους πολίτες και περιμέναμε έστω να μας πουν κάτι. Έφυγαν από το υδραγωγείο και δεν μας ανέφεραν τίποτα».

Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης, Νίκος Παπαδόπουλος τόνισε την ανάγκη να υπάρξουν επίσημα έγγραφα από κάθε αρμόδιο φορέα που κάνει αυτοψία στο σημείο και δεν εμπλέκεται με τον ήχο «προκειμένου να προχωράμε στον επόμενο. Θα ενοχλήσουμε τον δήμο ώστε να στείλει τα κατάλληλα έγγραφα στις υπηρεσίες».

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες συνεργεία του φυσικού αερίου και της ΕΥΑΘ μετέβησαν στο σημείο και από τους ελέγχους που έγιναν δεν βγήκε κάποιο επίσημο συμπέρασμα. Ωστόσο, οι έρευνες στρέφονται στη λειτουργία του υδραγωγείου και των αγωγών νερού. Αν και πηγές της ΕΥΑΘ ανέφεραν στο ThessToday.gr ότι παρ’όλο που οι πρώτοι έλεγχοι δεν έδειξαν κάποιο πρόβλημα στο δίκτυό τους, «είναι και για εμάς ένα πρωτόγνωρο γεγονός και χθες είχαμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα από την έρευνά τους».

Το γεωλογικό φαινόμενο ή η σύνδεση του ήχου με τους σεισμούς που έγιναν πρόσφατα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική αποκλείστηκε από την αρχή όπως τόνισε για μια ακόμη φορά στο ThessToday.gr o Βασίλης Μέλφος, Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. «Οφείλεται καθαρά στα τεχνικά έργα της περιοχής και στα δίκτυα που σχετίζονται με αυτά. Αν υπήρχε το ενδεχόμενο ενός τέτοιου φαινομένου δεν θα λειτουργούσε με χρονοδιακόπτη, ξεκινά στις 12 τα μεσάνυχτα και σταματά στις 5 τα ξημερώματα και σίγουρα θα είχαν εμφανιστεί οι συνέπειες», εξήγησε ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν συνδέεται ο ήχος με τους πρόσφατους σεισμούς στην περιοχή.

Η εκτίμηση ενός μηχανικού

Σύμφωνα με την εκτίμηση που έδωσε, ακούγοντας τον ήχο μέσω του βίντεο με την αυτοψία του ThessToday.gr, ο μηχανικός Κώστας Παπακωνσταντίνου, ο ήχος είναι κτυπογενής, χαμηλής συχνότητας, μεταλλικός, ακαθόριστης περιοδικότητας και εδαφομεταφερόμενος. «Και εφόσον είναι αντιληπτός εντός διαμερισμάτων, είναι και δομόφερτος και ίσως πιο ενοχλητικός λόγω του συντονισμού των ηχητικών κυμάτων που εγκλωβίζονται στον δομικό ιστό των κατασκευών. Ο ήχος ενδεχομένως να είναι προϊόν υδραυλικού πλήγματος, και δεδομένου του υδραγωγείου, το πρόβλημα προέρχεται από τις αντλίες και δίκτυο ανύψωσης πίεσης νερού λόγω της υψομετρικής διαφοράς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εξήγησε, μάλιστα, ότι είναι λογικό να είναι έντονος τις μεταμεσονύχτιες ώρες καθότι η κατανάλωση νερού είναι μικρότερη και η πίεση δικτύου μεγαλύτερη. Πρότεινε ως λύση σε κάποια από τις ώρες που εμφανίζεται το φαινόμενο, να διακοπεί η λειτουργία των αντλιών υδραγωγείου, να κλείσουν οι βάνες βρόγχου δικτύου και να διακοπεί η υδροδότηση στην συνοικία. Αν ο θόρυβος υποχωρήσει, θα πρέπει να ρυθμίσουν εκ νέου τις πιέσεις δικτύου και την λειτουργία των αντλιών.

Όλοι οι κάτοικοι που τρομάζουν κάθε βράδυ από τον ήχο ζητούν μέσω του ThessToday.gr επίσημες απαντήσεις από τους φορείς ώστε να καταφέρουν να βρουν πάλι την ηρεμία τους!

Πηγή: thesstoday

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Κώστας Καραμανλής: Θετικός ο πρώην πρωθυπουργός

Βίντεο με το κρουστικό κύμα πάνω από την Ελλάδα από το ηφαίστειο της Τόνγκα

“The 2Night Show” - Αμούτζας: Οι “Άγριες Μέλισσες” και ο ρόλος που έχασε, ο “Σασμός” και η δυσλεξία