ΝΒΑ – Αντετοκούνμπο: Τα “γεράκια” κατασπάραξαν τα “ελάφια”

Ήττα σοκ για τους Μπακς από τους Χοκς που είχαν χάσει τα 10 τελευταία παιχνίδια στην Ατλάντα.

Νέα ήττα γνώρισε τα ξημερώματα το Μιλγουόκι, που ηττήθηκε από τους Χοκς στην Ατλάντα με 121-114 και έπεσε στην 5η θέση της Ανατολής με ρεκόρ 27-19. Αντίθετα, αυτή ήταν η πρώτη εντός έδρας νίκη για τα «γεράκια» μετά από 10 διαδοχικές ήττες και από τις 22 Νοεμβρίου.

Πρώτος σκόρερ για τα «ελάφια» ήταν ο Κρις Μίντλετον με 34 πόντους ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 27 πόντους (7/17 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 10/14 βολές), 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 37 λεπτά συμμετοχής. Από εκεί και πέρα 14 πόντους είχε ο Πατ Κόνατον (4/5 τρίποντα) και 13 πόντους με 13 ριμπάουντ ο Μπόμπι Πόρτις.

Για τους γηπεδούχους, που με ρεκόρ 18-25 καταλαμβάνουν την 12η θέση στην Ανατολή, ο Τρέι Γιανγκ σημείωσε 30 πόντους, ο ΝτιΆντρε Χάντερ είχε 20 πόντους με 9 ριμπάουντ ενώ από 16 πόντους σημείωσαν οι Τζον Κόλινς και Ντανίλο Γκαλινάρι.

Επόμενος αγώνας για τους Μπακς, τα ξημερώματα της Πέμπτης με τους Μέμφις Γκρίζλις (03:00) στο Fiserv Forum.

