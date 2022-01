Κοινωνία

Ομαδικός βιασμός - Θεσσαλονίκη: Τι αποκαλύπτουν ο εργοδότης και ο θείος της 24χρονης

Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση βιασμού σε ξενοδοχείο. Τι αποκαλύπτουν, μιλώντας στο "Πρωινό", ο θείος και ο εργοδότης της 24χρονης.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση βιασμού 24χρονης μετά από πρωτοχρονιάτικο πάρτι σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.

Η πολύκροτη υπόθεση που από την Παρασκευή έχει προκαλέσει «τσουνάμι» εξελίξεων σε πανελλήνιο επίπεδο έχει οδηγήσει στην αποκάλυψη αλλεπάλληλων καταγγελιών που σχετίζονται με τα άτομα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στον βιασμό της 24χρονης. Η νεαρή κοπέλα εδώ και μερικά εικοσιτετράωρα προσπαθεί να βρει την ψυχική της ισορροπία και να σταθεί στα πόδια της, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι δέχεται και απειλές.

Ο θείος της 24χρονης μιλώντας στην εκπομπή "Το Πρωινό" αποκάλυψε πως "εμείς σήμερα το μάθαμε, η οικογένεια αυτή έχει περάσει τα πάνδεινα", καθώς η κοπέλα έχει χάσει τους γονείς της αλλά και τον αρραβωνιαστικό της. "Οι γονείς του πατέρα της ζουν αλλά οι άνθρωποι έχουν περάσει τόσα" είπε χαρακτηριστικά.

Ενώ και ο εργοδότης της νεαρής κοπέλας αναφερόμενος στο περιστατικό είπε πως "είμαστε 4-5 άτομα, προσπαθούμε να τη βοηθήσουμε, ήταν πολύ γενναία η απόφασή της, ήρθε στο μαγαζί 1η Νοέμβρη, κέρδισε την εμπιστοσύνη των συναδέλφων, δεν έδωσε δικαίωμα".

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι στο παρελθόν η κοπέλα, είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει, μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε από τον χαμό δικών της προσώπων.

