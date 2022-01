Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Τζανάκης: Πλασματικός ο μειωμένος αριθμός κρουσμάτων τις τελευταίες μέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Οι εισαγωγές έχουν παγιωθεί πάνω από 550 και αυτά δε γίνονται χωρίς να υπάρχουν κρούσματα στην κοινότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πλασματικό χαρακτήρισε τον αριθμό των κρουσμάτων που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες ο καθηγητής Πνευμονολογίας στο πανεπιστήμιο της Κρήτης, Νίκος Τζανάκης.

Όπως είπε «η ποιοτική και ποσοτική διαχείριση των διαγνωστικών ελέγχων την εβδομάδα των εορτών ήταν κοντά στην πραγματικότητα, ενώ τώρα έχουμε μια πραγματικότητα που λέει ότι δεν ανακαλύπτουμε τουλάχιστον τα μισά ή εν πάσει περιπτώσει έναν μεγάλο αριθμό μολυσμένων ατόμων. Αυτό συμβαίνει γιατί αν κολλήσουν Όμικρον ιδιαίτερα άτομα που έχουν εμβολιαστεί επειδή έχουν πολύ ήπια ή έως καθόλου συμπτώματα, δεν κάνουν τεστ».

Και πρόσθεσε ότι παρά τη μείωση που καταγράφεται στα κρούσματα, η πίεση στο ΕΣΥ δεν πέφτει, αλλά αντιθέτως ανεβαίνει. «Οι εισαγωγές έχουν παγιωθεί πάνω από 550 και αυτά δε γίνονται χωρίς να υπάρχουν κρούσματα στην κοινότητα», ανέφερε.

«Η εκτίμησή μας είναι ότι αυτή τη στιγμή καταγράφονται γύρω στα 40.000-45.000 κρούσματα, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στα 22.800. Υπολογίζω ότι γύρω στο 50%-60% των κρουσμάτων ανευρίσκουμε με τους ελέγχους», τόνισε. Ειδικά δε για τη σημερινή μέρα, προέβλεψε ότι τα κρούσματα θα κυμανθούν μεταξύ 28.000-35.000.

Μάλιστα πρότεινε τη διάθεση self test σε όλο τον πληθυσμό, προκειμένου να ανιχνεύονται οι πολίτες που έχουν μολυνθεί με τον ιό. «Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε τεστ. Την εβδομάδα των γιορτών που δίνονταν δωρεάν self test, το 80% το έκανε και γι’ αυτό ανιχνεύσαμε τόσα κρούσματα και κόψαμε μαχαίρι τις συρροές».

Πάντως, ο καθηγητής εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι γύρω στις 20 Ιανουαρίου θα έρθει η «επιπέδωση» της πανδημίας και στο τέλος του μήνα θα αρχίσει και η κάμψη των σκληρών δεικτών, των διασωληνωμένων και των θανάτων.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η Όμικρον δεν είναι μια απλή γρίπη, καθώς στην πανεπιστημιακή κλινική της Κρήτης, σε 65 νοσηλείες σε απλές κλίνες το 78% αφορά στη μετάλλαξη Όμικρον, όπως και το 95% των παιδιατρικών εισαγωγών.

Πηγή: skai.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Κώστας Καραμανλής: Θετικός ο πρώην πρωθυπουργός

Βίντεο με το κρουστικό κύμα πάνω από την Ελλάδα από το ηφαίστειο της Τόνγκα

“The 2Night Show” - Αμούτζας: Οι “Άγριες Μέλισσες” και ο ρόλος που έχασε, ο “Σασμός” και η δυσλεξία