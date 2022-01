Κοινωνία

Βούλα: Πέταξαν σκύλο στη θάλασσα μέσα σε σακούλα (σκληρές εικόνες)

Άλλη μία κτηνωδία εις βάρος ενός ανυπεράσπιστου ζώου καταγράφηκε σε παραλία της Βούλας.

Αυτή τη φορά κάποιος ή κάποιοι αρρωστημένοι πέταξαν έναν σκύλο στη θάλασσα δεμένο σε μία μαύρη σακούλα.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο «Forum των 3Β» προκαλούν οργή και αποτροπιασμό.

«Πολύ θλιβερή εικόνα!! Ποιο κτήνος το έκανε!!», «Τι ψυχή κουβαλάνε…» , «Κάτι τέτοιοι πολύ εύκολα θα το έκαναν κι σε άνθρωπο…κακοψυχοι», είναι μερικά από τα σχόλια των χρηστών.

