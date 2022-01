Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Τζώρτζης Μονογυιός: Φωτογραφίες με τα εγκαύματα του ανθρώπου που απεγκλώβισε τη γυναίκα του

Συγκλονίζουν οι αποκλειστικές εικόνες που έφερε στο φως η εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" με τα εγκαύματα του ανθρώπου που έφτασε πρώτος και απεγκλώβισε η σύζυγό του Τζώρτζη Μονογυιού από τη φλεγόμενη Ferrari.

Η κηδεία του άτυχου επιχειρηματία θα τελεστεί σήμερα στη γενέτειρά του στη Μύκονο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Δυστυχώς αυτό το "τελευταίο αντίο" δεν θα μπορέσει να του πει η σύζυγός του Αθηνά Κοντοπάνου καθώς νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη στο Γενικό Κρατικό Νίκας, όπως έκανε γνωστό ο Αλέξης Κούγιας μιλώντας στο "Πρωινό".





Ο άτυχος άντρας ήταν αδερφός της βουλευτού της ΝΔ, Κατερίνας Μονογυιού, ενώ οδηγούσε για πρώτη φορά τη Ferrari. Ήταν πατέρας δύο παιδιών και παντρεμένος με την Αθηνά Κοντοπάνου, η οποία καθόταν στη θέση του συνοδηγού στη μοιραία Ferrari και τραυματίστηκε σοβαρά με αποτέλεσμα να διακομισθεί -στη συνέχεια- στο νοσοκομείο.

