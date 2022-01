Κοινωνία

Τζώρτζης Μονογυιός: Η σύζυγος έμαθε για τον θάνατό του (βίντεο)

Ποιος την ενημέρωσε για το τραγικό αυτό γεγονός και τι ήταν αυτό που ζήτησε μόλις το έμαθε. Σπαρακτική και η ανάρτηση της μητέρας του.



Η σύζυγος του αδικοχαμένου Τζώρτζη Μονογυιού ενημερώθηκε από συγγενείς και ψυχολόγο για το τραγικό γεγονός του θανάτου του συζύγου της.

Αμέσως, ξέσπασε σε λυγμούς και ζήτησε να βγει από το νοσοκομείο για να παραστεί στην κηδεία, όμως οι γιατροί δεν το επιτρέπουν, λόγω της κατάστασης της υγείας της.

Η 35χρονη φέρει σοβαρά τραύματα στα πόδια και υποβλήθηκε ήδη σε χειρουργική επέμβαση.

Σήμερα, η σορός ταξιδεύει από τη Ραφήνα στο νησί της Μυκόνου και θα φτάσει στην εκκλησία στην οποία θα τελεσθεί η Εξόδιος Ακολουθία γύρω στις 2 με 2 και μισή το μεσημέρι.

Η οικογένεια ζήτησε τα χρήματα αντί στεφάνων να δοθούν για την στήριξη του Γηροκομείου της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου και Μυκόνου.

Με ένα συγκινητικό μήνυμα στο Facebook αποχαιρέτησε τον Τζώρτζη Μονογυιό και η μητέρα του:

«Αγγελέ μου για πάντα θα είσαι μέσα στην καρδιά μου και στα όνειρα μου» έγραψε η μητέρα του Τζώρτζη Μονογυιού συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια κοινή τους φωτογραφία.

