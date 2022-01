Κοινωνία

Τηλεφωνικές απάτες: “Έγδυσαν” δεκάδες ηλικιωμένους με λεία “μαμούθ”

Με το γνωστό κόλπο, απέσπασαν μέσα σε λίγους μήνες, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα.

Περισσότερα από 280.000 ευρώ, λίρες και χρυσαφικά κατάφερε να αποσπάσει εγκληματική οργάνωση από ηλικιωμένα κυρίως άτομα, στα οποία τηλεφωνούσαν και με το πρόσχημα ότι συγγενείς τους εμπλέκονται σε τροχαία ή χρειάζονται άμεση χειρουργική επέμβαση, τα εξαπατούσαν.

Αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης εξιχνίασαν πολυάριθμες υποθέσεις εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών, οι οποίες έγιναν από τον Οκτώβριο του 2021 και συνέλαβαν, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 60χρονη αλλοδαπή. Σε βάρος της ίδιας, καθώς και τριών ακόμη συνεργών της, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση και για απάτες τετελεσμένες και σε απόπειρα.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δράστες, τουλάχιστον από τα μέσα Οκτωβρίου του 2021, ενώθηκαν σε ομάδα και προσποιούμενοι, είτε τους γιατρούς είτε τους αστυνομικούς, προέβαιναν σε τηλεφωνικές κλήσεις σε οικίες, επιλέγοντας ως θύματά τους κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Χρησιμοποιώντας δραματικούς τόνους επεδίωκαν τον αιφνιδιασμό και την ταραχή τους, επιτυγχάνοντας έτσι να κάμψουν τις όποιες αντιστάσεις τους, προκειμένου να τους αποσπάσουν διάφορα χρηματικά ποσά ή τιμαλφή.

Με τη μέθοδο αυτή, οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν ηλικιωμένους σε 18 περιπτώσεις στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, των Γιαννιτσών, της Καβάλας και της Βέροιας, αποκομίζοντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 286.400 ευρώ, 49 χρυσές λίρες και χρυσαφικά αξίας τουλάχιστον 20.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το επιπλέον προσδοκώμενο όφελος από τις απόπειρες απάτης ξεπερνά το ποσό των 200.000 ευρώ, το οποίο οι δράστες δεν κατόρθωσαν να αποσπάσουν, λόγω του γεγονότος ότι τα θύματα δεν κατείχαν στις οικίες ή στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τα ζητούμενα χρηματικά ποσά.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της 60χρονης, στην περιοχή της Χαλκηδόνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εννέα συσκευές κινητής τηλεφωνίας, 4 κάρτες sim και χρηματικό ποσό.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

