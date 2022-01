Life

“Άγριες Μέλισσες”: Από σύμμαχοι, εχθροί Δούκας - Ακύλας (βίντεο)

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Τρίτης που προβλήθηκε στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και απόψε στις 22:15 με ένα "δυνατό" επεισόδιο που θα καθηλώσει.

Ο Ακύλας απειλεί ανοιχτά τον Δούκα και τη Μυρσίνη και εκείνοι με τη σειρά τους θα πρέπει να αποφασίσουν ποια θα είναι η απάντησή τους.





Τι θα δούμε απόψε

Με τον ερχομό του νέου έτους, γίνονται τα εγκαίνια του στρατιωτικού αεροδρομίου. Ο Ακύλας απειλεί ανοιχτά τον Δούκα και τη Μυρσίνη και εκείνοι με τη σειρά τους θα πρέπει να αποφασίσουν ποια θα είναι η απάντησή τους. Ο Παναγιώτης κατηγορεί ευθέως τον Θανασάκη πως είναι εκείνος που τον χτύπησε και ζητά από τον Άγγελο να το ερευνήσει. Η Ασημίνα έχει μια δυσάρεστη συνάντηση στο σπίτι του Νικηφόρου με τη Ρένα που είναι αποφασισμένη να τον διεκδικήσει. Η Δρόσω δέχεται την επίσκεψη ενός σκηνοθέτη που της κάνει μια απρόσμενη πρόταση. Ο Λάμπρος, καταρρακωμένος από την απάντηση του Υπουργείου, αναζητά μια άλλη διέξοδο, ενώ ο Ζάχος κλείνει μια μεγάλη συμφωνία για την Ελένη. Ο Λευτέρης έρχεται με άδεια και η Ζωή διαπιστώνει πως δεν είναι πια ο ίδιος…

