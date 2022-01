Παράξενα

Ναύπακτος: Τα αγριογούρουνα έφτασαν στην... παραλία (βίντεο)

Τα ζώα κάνουν βόλτα στην παραλία της Κάτω Βασιλικής, αλλά και σε παιδική χαρά.



Τα αγριογούρουνα έχουν αυξηθεί τόσο πολύ στη χώρα μας, που τα συναντάμε ακόμα και στις... παραλίες!

Δείτε τις εικόνες που κατέγραψε αναγνώστης του Nafpaktianews.gr, με τα ζώα να κάνουν βόλτα στην παιδική χαρά και στην παραλία της Κάτω Βασιλικής Ναυπακτίας.

