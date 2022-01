Συνταγές

Σκιουφιχτά μακαρόνια με σύγκλινο Μάνης από τον Πέτρο Συρίγο

Ένα παραδοσιακό πιάτο που θα λατρέψετε... Βήμα - βήμα η συνταγή!

Ένα παραδοσιακό φαγητό που θα ζητάτε ξανά και ξανά μας ετοίμασε ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό" Πέτρος Συρίγος.

Και το όνομα αυτού; Σκιουφιχτά μακααρόνια με ντομάτα, ανθρότυρο και σύγκλινο Μάνης.

Δείτε βήμα - βήμα τη συνταγή για σίγουρη επιτυχία...

Συστατικά για τα Σκιουφιχτά μακαρόνια και το σύγκλινο μάνης

500 γρ Σκιουφιχτά μακαρόνια Κρητικά

250 γρ Σύγκλινο Μάνης κομμένο σε λεπτές φέτες

2 κ.σ. ελαιόλαδο

50 ml λευκό ξερό κρασί

200 gr Κρητικό ξερό ανθότυρο

Αλάτι και πιπέρι

Η συνταγή για τα σκιουφιχτά μακαρόνια και το σύγκλινο μάνης

Σε ένα μεγάλο τηγάνι βάζουμε το ελαιόλαδο, όταν πάρει θερμοκρασία προσθέτουμε το σύγκλινο και σοτάρουμε για 2 λεπτά, σβήνουμε με το κρασί και προσθέτουμε και την σάλτσα από τις κονφι ντομάτες (περίπου την μισή από αυτή που κάναμε).

Όταν πάρει μια βράση ενσωματώνουμε και τα σκιουφιχτά και τα ψήνουμε για 3 λεπτά.

Τα σερβίρουμε με φρεσκοτριμμένο ξηρό ανθότυρο από πάνω.

