Κοινωνία

Αργυρούπολη: Έκκληση για αίμα για την 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η άτυχη γυναίκα δίνει μάχη για τη ζωή της στον "Ευαγγελισμό". Προθεσμία για να απολογηθεί ο 46χρονος δράστης. Αποδοκιμάστηκε κατά τη μεταγωγή του στην ανακρίτρια.

Την Πέμπτη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας ο 46χρονος που φέρεται ότι ξυλοκόπησε βάναυσα τη σύντροφό του στην Αργυρούπολη, μετά από προθεσμία που ζήτησε και έλαβε για την απολογία του.

Ο κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παραδόθηκε χθες στις Αρχές που τον αναζητούσαν από την Παρασκευή μετά το συμβάν. Κατά τη μεταγωγή του στο ανακριτικό γραφείο, ο 46χρονος αποδοκιμάστηκε έντονα από πολίτες που βρίσκονταν στο χώρο των δικαστηρίων.

Σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί, ο κατηγορούμενος την Παρασκευή το πρωί ξυλοκόπησε άγρια τη 40χρονη σύντροφό του. Οι φωνές της κινητοποίησαν γείτονες που ειδοποίησαν την Αστυνομία η οποία βρήκε την 40χρονη λιπόθυμη με βαριά τραύματα. Η παθούσα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Έκκληση για αίμα για τη 40χρονη

Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, μετά τον ξυλοδαρμό από τον σύντροφο της, στην Αργυρούπολη, νοσηλεύεται η 40χρονη γυναίκα στην ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»

Ο Δήμαρχος Αργυρούπολης- Ελληνικού, Γιάννης Κωνσταντάτος έκανε μια ανάρτηση στα social media καλώντας τον κόσμο να δώσει αίμα για την άτυχη γυναίκα.

Συγκεκριμένα γράφει: «Θα χρειαστούμε αίμα Ο αρνητικό στον Ευαγγελισμό Κλινική ΜΕΘ 4 στο όνομα Δημητρακοπούλου Όλγα. Μπορούν και από άλλες πόλεις να δώσουν αίμα στο νοσοκομείο της πόλης τους».

Ειδήσεις σήμερα:

Βούλα: Πέταξαν σκύλο στη θάλασσα μέσα σε σακούλα (σκληρές εικόνες)

Βίντεο με το κρουστικό κύμα πάνω από την Ελλάδα από το ηφαίστειο της Τόνγκα

Κορονοϊός - Κώστας Καραμανλής: Θετικός ο πρώην πρωθυπουργός