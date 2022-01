Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ισραήλ: Επιμένουν στην τέταρτη δόση του εμβολίου

Μπορεί τα προκαταρκτικά ευρήματα για την τέταρτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού να δείχνουν ότι δεν είναι αρκετή για να εμποδίσει τις μολύνσεις από τη μετάλλαξη Όμικρον, ωστόσο το Ισραήλ επιμένει σε αυτή, με έναν υψηλόβαθμο υγειονομικό αξιωματούχο να δηλώνει ότι τα κρούσματα που οφείλονται σε αυτή, θα μειωθούν σε μια εβομάδα.

Το Ισραήλ είναι η χώρα που προχώρησε ταχύτερα απ’ όλες στους εμβολιασμούς πριν από ένα χρόνο και για αυτό άρχισε από τον περασμένο μήνα να προσφέρει μια τέταρτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού -αναφέρεται και ως δεύτερη ενισχυτική- στις πιο ευάλωτες και υψηλού κινδύνου ομάδες, λόγω και της έξαρσης της μετάλλαξης Όμικρον.

Ωστόσο μια προκαταρκτική μελέτη, που δημοσιεύθηκε χθες, Δευτέρα (17.1.2022), από ένα ισραηλινό νοσοκομείο, διαπιστώνει πως η τέταρτη δόση, αν και αυξάνει τα αντισώματα σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα από την τρίτη, αυτό «πιθανόν» να μην είναι αρκετό για να εμποδίσει τη μόλυνση από την πολύ μεταδοτική μετάλλαξη Όμικρον.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας Νάχμαν Ας δήλωσε ότι τα ευρήματα αυτά «σε ένα βαθμό δεν αποτελούν έκπληξη», καθώς μερικοί άνθρωποι μολύνθηκαν από την Όμικρον αφού είχαν κάνει την τέταρτη δόση.

«Όμως εκτιμάμε ότι η προστασία από τη σοβαρή νόσηση, ιδιαίτερα για τον ηλικιωμένο και τον ευάλωτο πληθυσμό, εξακολουθεί να προσφέρεται απ’ αυτή τη δόση και ως εκ τούτου καλώ τους ανθρώπους να συνεχίσουν να εμβολιάζονται», δήλωσε ο Νάχμαν Ας, μιλώντας στο ραδιοσταθμό των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Όπως έχει συμβεί και στη χώρα μας αλλά και σε πολλές άλλες του κόσμου, το Ισραήλ είδε τα κρούσματα της Covid-19 να αυξάνονται πολύ λόγω της μετάλλαξης Όμικρον, χωρίς όμως να έχει καταγράψει θανάτους από την παραλλαγή ενώ παράλλληλα ο Ας δήλωσε πως δεν έχει υπάρξει αύξηση του αριθμού των διασωληνωμένων ασθενών με Covid-19.

«Σε άλλη μια εβδομάδα θα αρχίσουμε να βλέπουμε μείωση των αριθμών, όμως εξακολουθούμε να έχουμε μπροστά μας δύο ή τρεις δύσκολες εβδομάδες», δήλωσε.

