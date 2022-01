Κοινωνία

Ο ψευτογιατρός συστηνόταν και ως πιλότος: Ο Ερντογάν και η “τράπεζα της Ανατολής”

Η δράση του δήθεν διακεκριμένου ογκολόγου με την ιδιότητα του πιλότου της Πολεμικής Αεροπορίας ήρθε στο προσκήνιο με την κατάθεση ενώπιον του ΜΟΔ μάρτυρα από τον οποίο ο κατηγορούμενος για 12 ανθρωποκτονίες και 14 απόπειρες ανθρωποκτονιών απέσπασε ποσό 200 χιλιάδων ευρώ για να του πουλήσει μία μετοχή της «Τράπεζας Ανατολής».

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε στον μάρτυρα ως ένας από τους καλύτερους πιλότους της ΠΑ και, όπως κατέθεσε ο άνδρας στο δικαστήριο, τον έπεισε να «επενδύσει» σε μετοχή της «τράπεζας Ανατολής» υποσχόμενος ότι θα του αποφέρει διπλάσιο κέρδος. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, επί ενάμιση χρόνο περίμενε τα κέρδη από την επένδυσή του, τα οποία τελικά δεν ήρθαν ποτέ.

«Εχε περάσει ενάμισης χρόνος και ακόμα περίμενα. Του ζητούσα τα χρήματα και άρχισε να αραιώνει τις επαφές: μια μου έλεγε ότι ήταν στη Ρόδο, μία στην Κύπρο, μία στο Ισραήλ. Προσπαθούσα να πάρω τα χρήματά μου πίσω και λίγα λίγα μου επέστρεψε τελικά 30.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα τα έχασα. Ήμουν χάλια οικονομικά. Το 2020 έμαθα από τα κανάλια γιατί κατηγορείται. Όλοι όσοι τον γνωρίζαμε στην Παιανία χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. Πού να το φανταστούμε; Ζούσε ανάμεσά μας, όλοι για πιλότο τον ξέραμε», είπε ο μάρτυρας.

Σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα που εξαπατήθηκε από τον «κορυφαίο πιλότο», ο -για την πλειονότητα των θυμάτων του- «Dr Kontos», στην δική του περίπτωση: «Μου συστήθηκε με την ιδιότητα του πιλότου. Μας έδειχνε βίντεο με πτήσεις αεροπλάνου, πιστεύαμε ότι ήταν άσος πιλότος της πολεμικής αεροπορίας. Κάποια στιγμή νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο και τον αναζήτησα. Δεν υπήρχε Κόντος στο νοσοκομείο. Μου είπαν ότι εκεί νοσηλεύεται ένας Κοντοστάθης. Τον ρώτησα για την αλλαγή του ονόματος και μου είπε ότι είχε γίνει κάτι με τον Ερντογάν και τους Τούρκους και έπρεπε να αλλάξει το όνομά του για να μην τον βρουν οι Τούρκοι».

Όπως είπε ο μάρτυρας για την αγορά της «κερδοφόρας μετοχής» του έδωσε «στο χέρι μετρητά 100.000 ευρώ και στη συνέχεια, ύστερα από πίεση, άλλα 90.000 ευρώ σε μετρητά. Στην τράπεζα σε λογαριασμό του κατέθεσα άλλα 5.300 ευρώ» είπε ο μάρτυρας και συνέχισε αναφέροντας πως «εκτός από χρήματα, μου ζήτησε κάρτες SIM για "να τις δώσουμε σε γεροντάκια στον 'Αγιο Όρος". Μάλιστα μου είπε ότι θα κρατήσει αυτός τη μία κάρτα SIM για να μπορεί να επικοινωνεί χωρίς να τον βρίσκουν οι Τούρκοι».

Ερωτηθείς από την πρόεδρο αν μέχρι να μάθει για την σύλληψη του «πιλότου» θεωρούσε πως εξαπατήθηκε ή πως δεν τελεσφόρησε η επένδυση, ο μάρτυρας απάντησε ότι πίστευε πως ο «Κόντος» τον είχε εξαπατήσει «αλλά τι μπορούσα να κάνω; Αν τον πήγαινα στα δικαστήρια, δεν θα μου επέστρεφε τίποτα. Προσπαθούσα να πάρω κάποια χρηματα πίσω. Μπόρεσα μόνο αυτά τα 30.000 ευρώ».

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο γιος καρκινοπαθούς που κατέληξε θεραπευόμενος από τον «δόκτορα Κόντο».

Ο μάρτυρας, δικαστικός υπάλληλος, κατέθεσε πως ο «διακεκριμένος ογκολόγο» κατάφερε να του αποσπάσει συνολικά 39.000 ευρώ, ουσιαστικά ταλαιπωρώντας τον άρρωστο πατέρα του. «Ο πατέρας μου απεβίωσε στις 5 Νοεμβρίου 2015. Ο πατέρας μου την εβδομάδα που απεβίωσε ήταν πραγματικά σε κώμα. Ερχόταν ο Κοντοστάθης και μου έλεγε "μη χάνεις την ελπίδα, μη φοβού"..».

Και αυτός ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι ο κατηγορούμενος είχε καταφέρει να εξασφαλίζει πρόσβαση σε κλινικές, με γιατρούς να τον επαινούν. Εν προκειμένω,όπως κατέθεσε: «Όταν πήγαμε στα επείγοντα στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο μας είπε μία, μάλλον, ειδικευόμενη γιατρός "Α! είναι πολύ καλός γιατρός ο κ. Κόντος, έχω διαβάσει συγγράματα του"..».

