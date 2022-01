Κοινωνία

Επεισόδια στην ΑΣΟΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισόδια αυτή την ώρα έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. "Ναι" σε διάλογο λένε οι Πρυτανικές Αρχές.Η πρόταση τους.

Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από την ΑΣΟΕΕ, με ομάδα ατόμων να πετά μολότοφ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου 30 άτομα, που φορούσαν κουκούλες, πέταξαν πέτρες και διάφορα άλλα αντικείμενα σε αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους απώθησαν και οι κουκουλοφόροι μπήκαν στο κτίριο του Πανεπιστημίου.

Η ΕΛΑΣ δεν έχει προχωρήσεις έως τώρα σε προσαγωγές.

Η οδός Πατησίων έκλεισε για λίγη ώρα και στα δύο ρεύματα, ωστόσο η κυκλοφορία αποκαθίσταται σταδιακά με την έλευση πυροσβεστικού οχήματος που μετέβη στο σημείο για να σβήσει τις φωτιές.

Χρήστες του twitter ανέβασαν βίντεο από τα επεισόδια.

Ναι σε διάλογο λένε οι Πρυτανικές Αρχές

Στη διάθεση των φοιτητών «για έναν εποικοδομητικό διάλογο, για όλα τα θέματα που απασχολούν την κοινότητα» δηλώνουν οι πρυτανικές αρχές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Η σημερινή ανακοίνωση έρχεται μετά τα νέα επεισόδια έξω από το πανεπιστήμιο.

«Ο διάλογος αυτός για να είναι ουσιαστικός προτείνεται να διεξαχθεί με ολιγομελή επιτροπή που θα οριστεί από τους εκπροσώπους των φοιτητών κάτω από συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας λόγω της πανδημίας», τονίζει ακόμη στην ανακοίνωση η πρυτανεία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Η Ρομπέρτα Μετσόλα νέα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Νταλίκα τράκαρε με... βάρκα στην Εθνική (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Τζώρτζης Μονογυιός: Φωτογραφίες με τα εγκαύματα του ανθρώπου που απεγκλώβισε τη γυναίκα του