Κοινωνία

Τζώρτζης Μονογυιός: Σπαραγμός στην κηδεία του 45χρονου

Συγκινητικές στιγμές στη Μύκονο όπου συγγενείς και φίλοι λένε το τελευταίο αντίο στον Τζώρτζη Μονογυιό. Συγκλονίζει ο σπαραγμός της μητέρας του.

Συγκινητικές στιγμές στη Μύκονο όπου συγγενείς και φίλοι λένε το τελευταίο αντίο στον Τζώρτζη Μονογυιό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα στη Βούλα

Κλαίει ένα ολόκληρο νησί για τον χαμό του. Του παιδιού τους που χάθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην παραλιακή στην Βούλα στο φριχτό τροχαίο, όταν η Ferrari του τυλίχθηκε στις φλόγες.

Συντετριμμένη η οικογένειά του πήρε το πρωί το πλοίο της γραμμής συνοδεύοντας για τελευταία φορά το παιδί τους στο νησί που τόσο αγάπησε, τη Μύκονο.

Τραγική φιγούρα η μητέρα του, Ελένη Ξυδάκη. «Γιώργη μου, που είσαι αγοράκι μου;», ο σπαραγμός της μητέρας του Τζώρτζη Μονογυιού ράγισε ακόμα και τους πιο δυνατούς έξω από τον ναό του Αγίου Λουκά στη Μύκονο, όπου τελείται η εξόδιος ακολουθία.

Ο πατέρας του Τζώρτζη Μονογυιού το μόνο που κατάφερε να ψελίσσει ήταν «έχω μεγάλη πίκρα μέσα μου, δεν μπορώ, αφήστε με σας παρακαλώ» με τα δάκρυα να πνίγουν τη φωνή του κατά την άφιξη της σορού του παιδιού του στη Μύκονο στις 12:30 το μεσημέρι της Τρίτης.









Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσίασε σε αποκλειστικότητα ο ΑΝΤ1, η οικογένεια του Τζώρτζη Μονογυιού αποφάσισε να ταφεί με το κοστούμι που φορούσε όταν παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο την Αθηνά Κοντοπάνου όπως και στη φωτογραφία που δημοσίευσε η αδερφή του, Κατερίνα Μονογυιού, στην πρώτη ανάρτησή της μετά το τραγικό δυστύχημα.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, ο Τζώρτζης Μονογυιός παρέλαβε το supercar από τη Βούλα μαζί με τον κολλητό του φίλο, ο οποίος τον ακολουθούσε στο σπίτι του επιχειρηματία στη Βουλιαγμένη για να βάλουν το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ.

Ο φίλος του βρισκόταν τρία αυτοκίνητα πίσω από τη Ferrari και είδε μπροστά στα μάτια του το φρικτό τροχαίο.

Ο ίδιος ήταν αυτός που έτρεξε πρώτος και άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού της φλεγόμενης Ferrari και απεγκλώβισε την σύζυγο του επιχειρηματία Αθηνά Κοντοπάνου και στη συνέχεια τον Τζώρτζη Μονογυιό ο οποίος ήταν ήδη νεκρός.

Η εκπομπή «Πρωινό» παρουσίασε φωτογραφίες από τα εγκαύματα του κολλητού φίλου του Τζώρτζη Μονογυιού, οι οποίες συγκλονίζουν.

