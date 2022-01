Life

VICE SPECIALS: “Body Shaming: To Σώμα και η Ντροπή”

Το ελληνικό γραφείο του VICE θα παρουσιάσει το νέο επεισόδιο VICE SPECIALS, από τη συχνότητα του ANT1, με τίτλο «Body Shaming: To Σώμα και η Ντροπή».

Το body shaming, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια, ωστόσο αφορά ένα συχνό φαινόμενο που υπάρχει στη κοινωνία εδώ και εκατοντάδες χρόνια. O όρος αυτός αφορά τα επικριτικά σχόλια που δέχονται γυναίκες και άντρες για την εμφάνισή τους, τα οποία στοχεύουν σε εκείνα τα χαρακτηριστικά τους που αποκλίνουν από τα στερεότυπα ομορφιάς.

-«Έπρεπε να υπογράψω έγγραφα οπότε μου έδωσε η υπάλληλος το δικό της στυλό, τον οποίο στη συνέχεια τον πέταξε στο καλάθι των αχρήστων. Της είπα: “Δεν μεταδίδεται αυτό που έχω, μη φοβάστε, είναι ψωρίαση”»

-«Μου έχει τύχει ακόμα και άγνωστος που κάθεται δίπλα μου, να γυρίσει και να μου πει: “Γιατί είσαι χοντρή;”»

Το VICE συναντά ανθρώπους που έχουν υποστεί body shaming ή έχουν νιώσει ντροπή για το σώμα και την εμφάνιση τους. Μοιράζονται τα βιώματά τους, μιλούν για τα επικριτικά σχόλια που δέχονται και τις προσπάθειες που έχουν κάνει για να ξεπεράσουν τις λεκτικές επιθέσεις. Μέσα από τις ιστορίες τους φαίνεται πώς το φαινόμενο αυτό επηρεάζει την ψυχολογία των ατόμων ξεκινώντας από τη παιδική τους ηλικία, ενώ κάποιοι αφηγούνται ότι έχουν υποστεί body shaming ακόμα και ως ενδοοικογενειακή βία - κάτι που επηρέασε σημαντικά την πορεία της ζωής τους.

Στην κάμερα του VICE μιλούν επίσης ειδικοί: μία διατροφολόγος αναλύει το στίγμα της χονδροφοβίας, η οποία είναι ένας από τους βασικούς λόγους που κάποιος ασκεί body shaming ή νιώθει ντροπή για το σώμα του. Τέλος, εξειδικευμένος ψυχολόγος εξηγεί πώς βλάπτει τη ζωή των θυμάτων αυτή η μορφή βίας και πόσο αναγκαία είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για να εξαλειφθεί το φαινόμενο.

VICE SPECIALS – Πέμπτη 20 Ιανουαρίου, 01:30, στον ΑΝΤ1.

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ VICE Specials εδώ: https://video.vice.com/gr/show/vice-greece-specials

