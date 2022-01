Οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Έκδοση 10ετούς ομολόγου για το Ελληνικό Δημόσιο

Άμεσα κινείται η διαδικασία για την έκδοση 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην έκδοση 10ετούς ομολόγου προχωρά το Ελληνικό Δημόσιο.

Εντολή στις Barclays, Commerzbank, Eurobank, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale να δράσουν ως Joint Lead Managers σε μια νέα έκδοση ομολόγου έδωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η χώρα μας θα προχωρήσει στην έκδοση 10ετούς ομολόγου, λήξης τον Ιούνιο του 2032. Η κίνηση θα γίνει άμεσα, πιθανότατα αύριο, με βάση τις συνθήκες της αγοράς.

