Κοινωνία

Ομαδικός βιασμός - Θεσσαλονίκη: "Μίλησαν" οι τοξικολογικές της 24χρονης

Τι αποκάλυψαν οι τοξικολογικές εξετάσεις της κοπέλας.

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με την υπόθεση καταγγελίας βιασμού στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, βγήκε το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων της 24χρονης κοπέλας που κατήγγειλε τον βιασμό της σε σουίτα ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη.

Πληροφορίες του ANT1 από το στενό περιβάλλον της νεαρής, αποκαλύπτουν πως από το πόρισμα προκύπτει πως βρέθηκαν ουσίες στο αίμα της και έτσι φαίνεται να επιβεβαιώνονται τα όσα είπε σχετικά.

Πιο συγκεκριμένα, στο αίμα της καταγγέλουσας, εντοπίστηκαν ουσίες που επηρεάζουν το νευρικό σύστημα αλλά και αλκοόλ. Με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν αποκλείεται να διαφοροποιηθεί το κατηγορητήριο και να ασκηθεί ποινική δίωξη για βαρύτερη πράξη.

