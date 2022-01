Πολιτική

Ευρωκοινοβούλιο: Η Εύα Καϊλή εκλέχθηκε αντιπρόεδρος

Από τον πρώτο γύρο εξασφάλισε τη θέση της ως αντιπρόεδρος στο Ευρωκοινοβούλιο η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξελέγη η ευρωβουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Εύα Καϊλή, με το χρίσμα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών που αποτελεί την δεύτερη ισχυρότερη πολιτική ομάδα στην Ευρωβουλή

Η Εύα Καϊλή αναδείχθηκε μία εκ των 14 αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας, συγκεντρώνοντας 454 ψήφους από τους 690 συνολικούς ψήφους. Έρχεται πέμπτη στην κατάταξη σε αριθμό ψήφων.

Η Εύα Καϊλή δήλωσε σχετικά: "Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους μου από όλες τις χώρες της ΕΕ και από τις περισσότερες παρατάξεις για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν να τους εκπροσωπήσω από τη θέση της Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και για τη χώρα μου την Ελλάδα, και θα εργαστώ ακόμα περισσότερο για να αντεπεξέλθω"

Τους περισσότερους ψήφους μεταξύ των εκλεγμένων αντιπροέδρων συγκέντρωσε ο Όθμαρ Κάρας (ΕΛΚ, Αυστρία) με 536 ψήφους. Ακολουθούν η Πίνα Πιτσιέρνο (Σοσιαλιστές, Ιταλία) με 527 ψήφους, o Πέδρο Σίλβα Περέιρα (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία ) με 517 ψήφους και η Έβα Κόπας (ΕΛΚ, Πολωνία) με 467 ψήφους.

Συνολικά από τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας αναδείχθηκαν 9 αντιπρόεδροι. Θα ακολουθήσει ο δεύτερος γύρος της ψηφοφορίας που θα αναδείξει και τους υπόλοιπους αντιπροέδρους.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης δεν κατάφερε να επανεκλεγεί στο β’ γύρο.

