Οικονομία

Κορονοϊός - Μέτρα: στη δημοσιότητα οι επιχειρήσεις με παραβάσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Το φως της δημοσιότητας θα βλέπουν πλέον τα ονόματα των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα κατά του κορονοϊού.

Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, ο σκοπός της δημοσιοποίησης των ονομάτων των επιχειρήσεων που είναι για να ενημερώνονται άμεσα οι πολίτες καθώς η μη τήρηση των μέτρων θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Η δημοσίευση εμπορικής επωνυμίας μιας επιχείρησης λαμβάνει χώρα περίπτωση που έχει επιβληθεί αυτή διοικητική κύρωση αναστολής λειτουργίας της, οποιαδήποτε και αν είναι διάρκεια ισχύος του μέτρου αναστολής.

Χαρακτηριστικά αναφέρει μεταξύ άλλων: «Επιδιώκεται η εξασφάλιση της δυνατότητας δημοσιοποίησης των εμπορικών επωνυμιών των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα κατά της διασποράς της νόσου Covid-19. Σκοπός της διάταξης είναι άμεσα και δημόσια, μέσω της έγκαιρης ενημέρωσης των καταναλωτών-πολιτών, να δημοσιοποιείται η παραβίαση των μέτρων που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Αποθαρρύνεται με αυτή τη διάταξη τόσο η επιχείρηση από τη μη τήρηση της σχετικής νομοθεσίας, όσο και το καταναλωτικό κοινό από την προσέλευση και συναλλαγή του με επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν σύννομα ως προς τα μέτρα από τη μετάδοση του κορονοϊού».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: σύλληψη μητέρας που δεν έστελνε στο σχολείο την κόρη της (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε η πηγή του παράξενου ήχου - Τι συμβαίνει

“Το Πρωινό” - Τζώρτζης Μονογυιός: Φωτογραφίες με τα εγκαύματα του ανθρώπου που απεγκλώβισε τη γυναίκα του