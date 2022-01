Τεχνολογία - Επιστήμη

To 5G “απειλεί” την ασφάλεια των πτήσεων

Οι πτήσεις που ακυρώνονται και τα προβλήματα που προκαλούνται στην εναέρια κυκλοφορία από τη νέα υπηρεσία 5G.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Οι επικεφαλής μεγάλων αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών προειδοποιούν για «καταστροφική» κρίση στον κλάδο η οποία θα ξεκινήσει την Τετάρτη, οπότε ο αμερικανικός ΟΤΕ, η AT&T, αλλά και η Verizon θέτουν σε εφαρμογή τη νέα υπηρεσία 5G.

Οι αεροπορικές εταιρείες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των πτήσεων, καθώς η νέα υπηρεσία C-Band 5G κάνει παρεμβολές σε όργανα των αεροσκαφών, με αποτέλεσμα, ειδικά τα αλτίμετρα στα αεροσκάφη ευρείας ατράκτου, να δίνουν λάθος αναγνώσεις ύψους πτήσης, όταν περνούν κοντά από αναμεταδότες του 5G. Επίσης ενδέχεται να τυφλώνουν όργανα πλοήγησης κατά τη διαδικασία προσγείωσης, όταν υπάρχει ομίχλη.

Θα μπορούσε να καταστήσει άχρηστο ένα σημαντικό αριθμό αεροσκαφών και θα μπορούσε «ενδεχομένως να εγκλωβίσει δεκάδες χιλιάδες Αμερικανούς στο εξωτερικό» και να προκαλέσει «χάος» στις πτήσεις στις ΗΠΑ, αναφέρουν στην επιστολή τους οι αεροπορικές εταιρείες.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έχει προειδοποιήσει πως πιθανές παρεμβολές θα μπορούσαν όντως να επηρεάσουν ευαίσθητα όργανα αεροπλάνων, όπως τα αλτίμετρα και να εμποδίσουν σημαντικά τις λειτουργίες χαμηλής ορατότητας. Για τον λόγο αυτό βρίσκεται σε επαφή με τη Boeing και την Airbus. Οι αεροπορικές εταιρείες ζητούν άμεση παρέμβαση για να λυθεί το πρόβλημα και ακυρώνουν πτήσεις της Τετάρτης με συγκεκριμένους τύπους αεροσκαφών.

