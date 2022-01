Κόσμος

Πανσέληνος του Λύκου: “μαγεία” στον ουρανό (εικόνες)

Εντυπωσιακές εικόνες απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός με το ολόγιομο φεγγάρι. Γιατί του δόθηκε η ονομασία “Πανσέληνος του Λύκου”…

Η πρώτη Πανσέληνος του χρόνου έκανε την εμφάνισή της στον νυχτερινό ουρανό το βράδυ της Τρίτης, 17 Ιανουαρίου προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα. Η συγκεκριμένη Πανσέληνος έχει ονομαστεί η Πανσέληνος του Λύκου.

Η πανσέληνος του Ιανουαρίου έφτασε στο αποκορύφωμά της τα ξημερώματα της Τρίτης (1:48 π.μ.). Ωστόσο, η ανατολή του φεγγαριού άρχισε να φαίνεται περίπου 24 λεπτά πριν από τη δύση του ηλίου.

Όπως αναφέρει η NASA σε ανακοίνωση της, ορισμένοι λάτρεις της παρατήρησης του ουρανού, μπορεί να στάθηκαν τυχεροί και να είδαν τον Πολυδεύκη (Pollux), το λαμπρότερο αστέρι στον αστερισμό των Διδύμων.

Η πανσέληνος του Ιανουαρίου, ονομάστηκε «Σελήνη του Λύκου», επειδή οι λύκοι ούρλιαζαν προς το φεγγάρι αυτή την εποχή του χρόνου. Θεωρείται πως οι λύκοι ούρλιαζαν περισσότερο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, λόγω της πείνας.

